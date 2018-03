Kaj pomeni, če vozite ta avto?

Vozite Octavio? Kaj pa vaš sosed? Sodelavka? Svak? Gotovo poznate vsaj enega Slovenca s tem avtom. Že dolgo je med najbolj priljubljenimi in tudi leto 2017 je Octavia končala na tretjem mestu najbolj prodajanih vozil pri nas. A zakaj? Kaj je na njej takšnega, da jo imamo Slovenci tako radi, in kaj to pove o nas?

Odgovore smo strnili v deset jasnih argumentov, ki dokazujejo, da se tisti, ki se odločijo zanjo, odločajo pametno. ŠKODA Octavia je namreč eden najbolj vsestransko uporabnih modelov na trgu. Lastniki Octavie so torej racionalni ljudje, ki dobro vedo, kaj potrebujejo, hkrati pa so si tudi zelo različni.

Kateri so torej ključni aduti vsestranske Octavie?

1. Prostor, veliko prostora!

Octavia se požvižga na togost avtomobilskih razredov. Številke govorijo, da je s skoraj 269 centimetri medosne razdalje, dobrimi sedmimi centimetri kolenskega prostora, skoraj metrom višine nad zadnjo klopjo in zares velikanskim, 590-litrskim osnovnim prtljažnikom suvereno na čelu razreda. Temu dodajte še 20 litrov in dobili boste kar 610 litrov osnovnega prtljažnika v karavanski različici. Ko pade še zadnja klop, ponuja Octavia prostor dostavniških razsežnosti z več kot poldrugim kubičnim metrom prostornine, v njej pa lahko peljete do 2,92 metra dolge predmete.

2. Za vse okuse in potrebe

Prilagodljivost različnim željam, potrebam, okusom in finančnim zmožnostim je ena najpomembnejših postavk dobrega avtomobila. Kaj torej potrebujete? Prostorno kombilimuzino s petimi vrati ali klasičnega karavana? Ste za dogodivščine na zahtevnejših terenih, v imenu varnosti stavite na štirikolesni pogon? Kaj pa užitki in hiter tempo v superdinamični Octavii RS, tudi z 245 konjskimi močmi? Vas mika v elegantno opremo, usnje in druge izbrane materiale odeta lepotica z napisom Laurin & Klement? Octavia ima kaj ponuditi: tu so klasična limuzinska Octavia, Octavia Combi, Octavia RS (tudi kot Combi), Octavia L&K (tudi kot Combi in Octavia Combi Scout.

3. Pogon 4 x 4

Tudi povsem običajna Octavia je z inteligentnim pogonom 4 x 4 varnejša, sploh kadar dežuje ali se asfalta oprimejo snežinke. Octavia v različici Scout pa zmaguje tudi na slabše utrjenih zahtevnih terenih. Z elektronsko nadzorovanim pogonom 4 x 4, 17,1-centimetrsko oddaljenostjo od tal, robustnejšo zaščito vseh vitalnih delov podvozja in elektronsko zaporo diferenciala na obeh oseh zmore službovati tudi v najzahtevnejših voznih razmerah. Kmetje, geodeti ali gozdarji še kako cenijo tega prav posebnega križanca, ki kot za šalo opravi s strmimi vzponi, blatom, snegom in razritimi kolovozi, med asfaltnimi zavoji pa se pelje kot zmogljiv avtomobilski atlet. Povrhu vsega zmore taka Octavia povleči še dve toni težko prikolico.

Octavia Combi Scout je pravi garač za terenske službene podvige in zelo aktivno prostočasno življenje.

4. Zelo pomembno: cena

Octavia racionalnega Slovenca prepričuje z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Z osnovno akcijsko ceno je tako na voljo že za slabih 14 tisoč evrov oziroma za 129,99 evra na mesec v primeru akcijskega financiranja 1%+.

5. Užitek v vožnji

Za Slovenca je avto pogosto drugi dom in v Octavii se lahko počuti kot doma. K odličnemu počutju pripomore dvopodročna klimatska naprava Climatronic z elektronskim uravnavanjem, ki je opremljena s senzorjem za vlago, kar zmanjšuje rošenje vetrobranskega stekla. V mrzlih zimskih dneh še kako prija ogrevan usnjen večfunkcijski volan, funkcijo ogrevanja pa upravljate z infotainment sistemom. Ta različnim voznikom omogoča, da si sisteme v vozilu nastavijo po svoji meri (način vožnje, voznikov sedež, klimatska naprava, radio in navigacijski sistem). Po meri nastavljeno vozilo ima tri ključe. Ko s ključem odklenete vozilo, se funkcije samodejno nastavijo skladno s shranjenimi nastavitvami. Octavia ponuja tudi dinamični nadzor podvozja DCC, pri katerem so na izbiro programi Comfort, Normal in Sport.

6. Rešitve Simply Clever

Octavia je avtomobil, narejen s posluhom za ljudi, ki Slovence navdušuje tudi s številnimi novimi rešitvami Simply Clever. Med vsemi velja omeniti na primer preklopni sovoznikov sedež, ki omogoča prevoz daljših predmetov, multimedijski nosilec v dvojnem držalu za pijače na sredinski konzoli, držala za parkirni listek in pametni telefon, predal za dežnik pod sovoznikovim sedežem, strgalo za led v pokrovčku rezervoarja za gorivo, kljukice in mrežice v prtljažnem prostoru ...

7. Širok izbor motorjev

V ponudbi je pet turbobencinskih motorjev serije TSI in izredno čist turbomotor s pogonom na zemeljski plin (CNG) ter trije turbodizli serije TDI. Glede na potrebe in želje je torej na voljo od 63 pa do 180 kilovatov največje moči. Povsem na vrhu je tako kraljica RS z nič manj kot 245 konjskimi močmi. Najbolj dinamična Octavia se iz popolnega mirovanja do stotice požene v samo 6,6 sekunde. Vsi motorji izpolnjujejo najstrožje okoljske standarde Euro 6, z gorivom pa varčujejo tudi na račun tehnologije start-stop in rekuperacije zavorne energije.

8. Tehnični posladki

V to kategorijo zaradi svojega uglajenega in hitrega ter natančnega delovanja nedvomno spada menjalnik DSG z dvema sklopkama zadnje generacije. Sedežne nastavitve in prtljažna vrata lahko krmili elektronika. 8- oziroma 9,2-palčni zaslon multimedijske naprave in navigacije se odziva že ob približevanju roke, ušesa pa Octavia razvaja z desetimi zvočniki glasbenega sistema Canton. Ponuja še 230-voltno vtičnico za prenosnik in dva USB-priključka za polnjenje elektronskih naprav, luči so lahko v polni LED-tehniki, na strehi pa je panoramsko strešno okno.

9. Internet na poti

Biti popolnoma in stalno povezan ne pomeni le dostopa do zabave in informacij, ampak tudi morebitno pomoč na poti, saj povezljivost vključuje tudi avtomatski klic v sili. Sistem ŠKODA Connect poleg tega vsebuje dve vrsti storitev. Medtem ko Infotainment Online omogoča navigacijo in informacije v realnem času, je Care Connect namenjen pomoči in varnosti ter omogoča oddaljen dostop in nadzor nad vozilom.

Infotainment sistem v Octavii je skokovito napredoval, zato se lahko voznik veseli atraktivno zasnovane platforme in mnogih neverjetnih funkcij, medtem ko se Octavia brezhibno sinhronizira z zunanjimi napravami. Ker vam prazen mobilnik gotovo ni v pomoč, je v Octavii pred prestavno ročico lahko nameščen praktičen predal, ki ga med vožnjo brezžično polni in hkrati okrepi njegov signal. V tridimenzionalnem navigacijskem sistemu Columbus je vgrajen tudi telefonski modul, ki je združljiv s hitrim internetom LTE!

ŠKODA Octavia RS in RS Combi dinamičnim voznikom ponujata tudi vozniške užitke z 245 konjskimi močmi.

10. Varnost brez kompromisov

Octavia ponuja vozniku praktično vse najnovejše aktivne vozniške asistente in napredne sisteme. Sama zna zavirati in tako preprečiti nalet, opozoriti zmore na pešce, z radarjem aktivno slediti prometnemu toku na dolgih avtocestnih etapah ter se slogu vožnje prilagoditi z voznimi programi za optimalno delovanje blaženja, podvozja in odzivnosti pogona (DCC).

Sama lahko parkira, zna prilagajati svetlobni snop luči, budno pa zna opazovati tudi voznika in ga opozoriti na utrujenost. Spremlja vozila v mrtvem kotu in opozarja nanje, pomaga pri preprečevanju nenadzorovane menjave voznega pasu ter prepoznava in prikazuje prometne znake na zaslonu Maxi DOT in zaslonu za navigacijo, dobila pa bo tudi aktivni informacijski zaslon (torej digitalno instrumentno ploščo). V primeru trka s posredovanjem sistema za večnaletno zaviranje prepreči nadaljnje poškodbe in udarce.

Glede varnosti je Octavia dosegla vse, dobesedno čisto petico. Pohvali se lahko s petimi zvezdicami na varnostnih testih evropskega konzorcija Euro NCAP. Rezultat in video testiranja si lahko ogledate na portalu Simply Clever.