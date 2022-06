Kaj bo leta 2035? Nemčija zavrača prepoved EU.

Nemška vlada se ne strinja z Evropsko unijo glede prepovedi prodaje novih avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje po letu 2035, ja jasno povedal Christian Lindner, nemški finančni minister. Predlog Evropskega parlamenta tako pričakovano dobiva tudi politično širino.

Se bo še katera članica postavila na stran Nemčije?

Predlog Evropskega parlamenta, da z letom 2035 v Evropi dovoli le še prodajo novih osebnih avtomobilov (in lahkih gospodarskih vozil) brez neposrednega izpusta CO2, ni nikogar pretirano navdušil. Večina avtomobilskih proizvajalcev je tako strategijo napovedala že pred tem datumom in zato za zagovornike elektromobilnosti strategija ni pretirano ambiciozna. Na drugi strani so skeptiki, ki v taki ureditvi ne vidijo pravega smisla in opozarjajo na mnoge dejavnike, ki električna vozila v letu 2022 še omejujejo.

Evropska komisija je v svojem prizadevanju za zmanjšanje emisij do leta 2030 za 55 odstotkov glede na raven iz leta 1990, predlagala 100-odstotno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida iz novih avtomobilov do leta 2035. Evropski parlament je potrdil ta predlog in šokiral številne države in proizvajalce avtomobilov, saj sprejetje tega predloga pomeni, da bo od takrat prepovedano prodajati avtomobile z motorji na notranje zgorevanje.

Lindner je stališče vlade pojasnil na dogodku, ki ga je gostila nemška industrijska zveza BDI. Kot je povedal, bo nemška vlada nasprotovala temu predlogu, a poudaril, da bo Nemčija kljub temu postala država, v kateri izdelajo največ električnih vozil.