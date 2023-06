Jutranje razkritje: novi prestiž iz Japonske, sedli smo za volan

To je Lexusov povsem nov model, ki so ga prvič do zdaj izdelali z mislijo na kupce v Evropi. Novi LBX je zato tudi premik v poslovni osredotočenosti Lexusa, ki prvič resneje daje evropskemu trgu pomembnejšo veljavo. LBX bo namenjen predvsem povečanju prodajnih številk in tržnega deleža, s čimer bi se Japonci v Evropi lahko odmaknili od statusa nišne premijske znamke.

Široki boki poskrbijo za dinamičen videz. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobil so nam konec prejšnjega tedna pokazali za zaprtimi vrati v Milanu, danes zjutraj so ga uradno razkrili. Fotografije so eno in koristno se je bilo v avtomobil tudi že usesti ter začutiti njegovo notranjost. Ta je kakovostno na ravni, ki jo od Lexusa pričakujemo. Za volanom se sedi odlično, kakovosten volanski obroč je tudi sicer eden najbolj všečnih delov notranjosti. Dobro je, da LBX v notranjosti ni le pomanjšani NX. Ureditev sredinske konzole je drugačna, ob tem pa Lexus tudi v najmanjši razred prinaša določene elemente svojih večjih avtomobilov. Eden takih je sistem odpiranja vrat z enim potegom.

Prav gotovo se zdi LBX najbolj prepričljiv manjši lexus do zdaj. Zato se že zdaj postavlja vprašanje, kaj bo novi model pomenil za en avtomobilski segment večji UX. Lahko v Evropi res "preživita" oba?

Odličen položaj za volanom, notranjost je urejena drugače kot v športnih terencih NX, RZ in RX. Foto: Gregor Pavšič

LBX je dolg 4.190 in širok 1.825 milimetrov, osnovna prostornina prtljažnika znaša 332 litrov. Foto: Gregor Pavšič

To nikakor ne bo le prestižni toyota yaris cross

Rahlo cinično bi lahko predpostavljali, da so pri Lexusu izdelali prestižno različico toyote yaris cross. Prvotni namen je bil razvoj na isti platformi, toda zaradi zahtevnosti evropskega trga in ker se pri Lexusu očitno zavedajo, da je poskus z LBX zanje resnično pomemben za znatno večji tržni delež v Evropi, je avtomobil dobil nadgradnjo yaris crossove zasnove. Tako so medosje podaljšali za dva centimetra, LBX je dobil tudi širše koloteke in krajše previse - skratka vpadljivo, dinamično in tudi prostorsko povsem zgledno zasnovo avtomobila.

LBX je dolg 4.190 in širok 1.825 milimetrov, osnovna prostornina prtljažnika znaša 332 litrov. Pri Lexusu obljubljajo tudi prijazno majhen (10,4 metra) obračalni krog. Masa praznega vozila je 1.280 kilogramov.

Pogon bo samopolnilni hibridni na osnovi 1,5-litrskega bencinskega trivaljnika. Sistemska moč pogona bo 136 "konjev". Foto: Gregor Pavšič

Če sklepamo po prvem stiku, bo LBX na cesti videti samozavestno, saj ga odlikujejo široki boki in oblikovno zelo poudarjena dinamičnost. Glede na obliko bi si avtomobil lahko zaslužil celo kakšno športno različico. Si predstavljate lexusa LBX v različici GR?

Te za zdaj seveda niso v načrtu. Pogon bo Toyotin dobro znani samopolnilni hibridni na osnovi 1,5-litrskega bencinskega trivaljnika. Sistemska moč pogona, ki omogoča pospešek do 100 kilometra na uro v 9,2 sekunde, bo 136 "konjev".

Na voljo bo tudi elektronski štirikolesni pogon, a večinoma naj bi kupci izbirali LBX s pogonom le na sprednji kolesi.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Letno na evropske ceste 25 tisoč vozil?

Lexusovi prodajni načrti so dokaj ambiciozni. Prihodnje leto želijo prodati okrog 25 tisoč modelov LBX, prodajali pa ga ne bodo ekskluzivno le v Evropi. S tem avtomobilom bi se Lexusov prodajni izplen v Evropi dvignil na okrog 70 tisoč vozil.

Cene resda še niso znane, saj se proizvodnja začne šele jeseni in prvih avtomobilov prej kot spomladi leta 2024 na cestah še ne bo. Med glavnimi tekmeci so avtomobili, kot sta audi Q2 in mini countryman, primerljive z njima pa bodo navsezadnje morale biti tudi cene.

Kdo bodo njegovi kupci?

Na eni strani prav gotovo obstoječe Lexusove stranke, ki sprejemajo filozofijo japonske premijske znamke in za katere bo LBX domači dodatek drugim, večjim avtomobilom. Pri Lexusu stavijo tudi na mlade oziroma mlajše kupce, ki bi LBX izkoristili za vstop v premijski razred.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prostora zadaj ni na pretek, je pa prostornost vendarle sprejemljiva tudi za odrasle potnike. Foto: Gregor Pavšič

Osnovna prostornina prtljažnika je 332 litrov. Foto: Gregor Pavšič

Poseben način kljuk v vratih poznamo že iz večjih Lexusovih športnih terencev. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič