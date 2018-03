Jeremy Clarkson brez avtomobilskega šova?

Foto: Amazon Prime

Amazon Prime je leta 2015 podpisal triletno pogodbo z Jeremyjem Clarksonom, Richardom Hammondom in Jamesom Mayem, ki so takrat odšli z BBC in iz tamkajšnje oddaje Top Gear. Nastala je oddaja The Grand Tour, ki pa je očitno po treh letih oddajanja ne bodo podaljšali. Tako je napovedal britanski časnik The Daily Mail, ki se sklicuje na svoje vire.

Clarkson bo po koncu treh sezon in 36 oddaj na ITV predvidoma vodil oddajo Kdo bi bil rad milijonar, Hammond, May in preostala produkcijska ekipa (vključno z glavnim producentom Andyjem Wilmanon) pa bo očitno morala iskati novo zaposlitev.

Amazon je v tri leta oddaje The Grand Tour vložil okrog sto milijonov ameriških dolarjev.