Slavni trojec Top Geara spletni projekt končal z milijonsko izgubo

Richard Hammond, Jeremy Clarkson in James May. Foto: DriveTribe

Bliža se uradni konec spletnega projekta DriveTribe, ki so ga pred šestimi leti začeli nekdanji voditelji britanske televizijske oddaje Top Gear. Denarja za oglaševanje iz strani avtomobilske industrije ni bilo in projekt zaključujejo z večmilijonsko izgubo.

Jeremy Clarkson, James May in Richard Hammond so s spletnim projektom DriveTribe začeli leta 2016. Namenili so ga avtomobilskim navdušencem in želeli prek te platforme na spletu in v aplikaciji deliti tudi avtomobilske izkušnje drugih.

Investitorji so vanje vložili več milijonov funtov

Projekt sta finančno z visokimi zneski podprli investicijski družbi 21th Century Fox in Breyer Capital - skupni vložek je bil po poročanju britanskih medijev skoraj devet milijonov britanskih funtov.

Na spletni strani so zdaj objavili napoved konca te platforme, med glavnimi razlogi pa navedli predvsem težke avtomobilske čase in zmanjšana sredstva za oglaševanje. Ta pa so bila tudi predpogoj za delovanje spletnega središča. Na YouTubu so imeli sicer dva milijona sledilcev.