Štiriinšestdesetletni Jeremy Clarkson, najbolj znan kot zvezdnik avtomobilskih televizijskih serij Top Gear in The Grand Tour, ki ju je vodil v družbi Richarda Hammonda in Jamesa Maya, se je po uspehu kmetije in trgovine Diddly Squat, ki se razteza na tisoč hektarjih in ju vodi njegova žena Lisa Hogan, odločil še za nakup puba v okrožju Cotswolds.

Clarkson je kmetijo prvotno kupil leta 2008 in njeno upravljanje prevzel leta 2019, ko se je prejšnji upravitelj upokojil, je poročala stran Evening Standard. Julija je postalo znano, da bo 64-letnik svoje investicijske podvige razširil z nakupom The Windmill, podeželskega puba v Asthallu, ki se nahaja na petih hektarjih podeželja blizu Burforda.

Okolica Oxfordshireja je znana po tem, da privablja ljudi, ki se ukvarjajo s spolnimi aktivnostmi na pol osamljenih javnih mestih (t. i. dogging). Foto: Profimedia

Po nakupu nepremičnine je naletel na nepričakovano odkritje oziroma težavo, saj je, kot je priznal tudi Clarkson, okolica pivnice v Oxfordshireju znana po tem, da privablja ljudi, ki se ukvarjajo s spolnimi aktivnostmi na pol osamljenih javnih mestih ali opazujejo druge pri tem dejanju (t. i. dogging).

Nad mestom, kjer stoji njegova nova nepremičnina, se je pošalil tudi Clarkson

Šaljivo se je na dejstvo, da njegova nova nepremičnina stoji na mestu, kjer ljudje izvajajo t. i. dogging, na svojem Instagram profilu odzval tudi Clarkson, ki je posnel videoposnetek, v katerem na palici drži rožnato-črne spodnje hlačke in ob tem pove: "Povejte mi, da ste kupili pub na spletnem mestu za dogging, ne da bi mi povedali, da ste kupili pub na spletnem mestu za dogging."

Že pred tem je izrazil tudi začudenje nad tem, da je svet okrožja West Oxfordshire sploh odobril njegove načrte, da mesto, ki je polno mrtvih podgan, spremeni v zabaven vaški pub.

Žena Clarksona Lisa Hogan vodi njegovo kmetijo in trgovino, imenovano Diddly Squat. Foto: Guliverimage

Novega puba Clarkson ne namerava odpreti pred začetkom zime

Svojega novega puba Clarkson ne namerava odpreti pred zimo, saj bo v njem to poletje gostil poroko mladega para, poleg tega pa nepremičnina zahteva tudi obsežna popravila. Prenova naj bi se začela kmalu in nekdanji voditelj Top Geara pričakuje, da bo začela delovati do božiča.

Kot še poroča Evening Standard, Clarkson pripravlja tudi televizijsko serijo, ki bo dokumentirala njegovo pot do tega, da je postal lastnik puba, v svoji nedavni kolumni v Sunday Times pa je voditelj poudaril pomen trgovanja s pivnicami v Veliki Britaniji, ob tem pa je ponudil tudi podatek, da trgovina z njimi umira in da se letno zapre okoli tisoč pubov (lokalov).

Preberite še: