Clarkson pokazal, kaj so lani počeli v Planici #video

Napovednik oddaje The Grand Tour je razkril del tistega, kar so Jeremy Clarkson, James May in Richard Hammond lani počeli na planiški velikanki.

Planiška letalnica je v takšni ali drugačni vlogi že večkrat sodelovala pri različnih športnih in tudi manj športnih izzivih. Ljubitelji avtomobilizma jo bodo imeli v kratkem priložnost občudovati tudi kot testni poligon v eni od oddaj slovitega televizijskega avtomobilističnega voditelja Jeremyja Clarksona.

Snovalci oddaje The Grand Tour so namreč ta teden objavili napovednik za naslednjo epizodo, v njej pa bo imela očitno precejšnjo vlogo tudi Slovenija oziroma Planica.

S tremi nenavadnimi avtomobili so potovali od severa Poljske do Bleda

Oddaja se sicer ukvarja z značilnostmi avtomobilskega dogajanja v vzhodni Evropi. Vanjo so všteli tudi Slovenijo, saj se epizoda, predvajali jo bodo sredi meseca, dogaja na več kot 2.200 kilometrov dolgi poti med Gdanskom na severu Poljske in Bledom.

Voditelji Jeremy Clarkson, James May in Richard Hammond so epizodo poimenovali Eurocrash, vanjo pa so vpletli značilen britanski humor, začinjen s parodijo na nekdanje čase delitve sveta na vzhod in zahod ter železno zaveso.

Osredotočili so se na nekdanjo vzhodnoevropsko avtomobilsko industrijo in njeno (tudi dirkaško) zapuščino. Trije voditelji so v muzeju voščenih lutk v Krakovu odkrili tudi po njihovi oceni izjemno slabo izvedbo voščene lutke nekdanjega britanskega dirkaškega zvezdnika Nigela Manslla.

V napovedniku je tudi prizor, kako trojica voščenega brkatega rojaka odnaša iz muzeja.