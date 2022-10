Jeep Wrangler 4xe: najboljše vozilo s štirikolesnim pogonom je elektrificirano, da lahko z njim pridete kamorkoli

Oglasno sporočilo

Ni prestrmega vzpona in meje, ki je ne bi bilo mogoče prestaviti. To je vedno veljalo za Jeep Wrangler , model, ki z revolucionarnimi tehnološkimi funkcijami zares lahko premaga vsako oviro. In Jeep izstopa prav po tem. Od drugih se razlikuje po tem, da je znamka, ki se ponaša z več kot 80 leti dosežkov, prebojev in inovacij. Danes se tehnološka evolucija znamke Jeep nadaljuje z modeli 4xe, ki predstavljajo nova področja mobilnosti v prihodnosti.

Junak te pustolovščine, priključni hibrid Wrangler 4xe, združuje najboljše lastnosti štirikolesnega in električnega pogona, s čimer utrjuje svoj kultni status, hkrati pa predstavlja nov korak proti prijazni in trajnostni prihodnosti. Ob vsem tem tudi dokazuje, da je lahko terenska vožnja okolju prijazna, da so čustva lahko učinkovita in da je lahko vožnja s hibridnim vozilom zabavna.

Tehnologija 4xe voznikom omogoča popolnoma električno vsakodnevno vožnjo na delovno mesto, užitek pri učinkoviti in zabavni vožnji po običajnih cestah, obenem pa večje zmogljivosti pri skoraj neslišni terenski vožnji.

Priključni hibrid Wrangler 4xe, ki najnaprednejše tehnologije odlično združuje s svobodnim in pristnim značajem vozil Jeep, lahko brez težav prepoznate po ekskluzivnih električno modrih dodatkih na zunanjosti vozila. Predvsem bo navdušil ljubitelje vožnje po brezpotjih, saj so z elektrifikacijo izboljšali njegove že tako legendarne zmogljivosti. Hkrati je popolna izbira za tiste, ki želijo SUV uporabljati vsak dan ter niso pripravljeni delati kompromisov med svobodo, zabavo in skrbjo za okolje.

Wrangler 4xe je še vedno neustavljiv, kot veleva Jeepova tradicija, in je hkrati najbolj okolju prijazen in na brezpotjih najzmogljivejši Wrangler do zdaj. Ob vsem tem je obdržal svobodo vetra v laseh, ki je bila vedno prepoznavna lastnost vožnje z Wranglerjem. Izboljšane so tudi njegove zmogljivosti: Wrangler 4xe lahko od nič do sto kilometrov na uro pospeši v 6,4 sekunde in se ponaša z 280 kilovati (380 KM) skupne najvišje moči ter 637 njutonmetri navora. Poleg tega omogoča vožnjo s štirikolesnim pogonom v popolnoma električnem načinu z najboljšim nadzorom pri nizkem številu vrtljajev. Ima več kot 50 kilometrov dosega s popolnoma električno vožnjo brez emisij CO2, kar je kot nalašč za vsakodnevno vožnjo. Baterijo lahko polnite glede na želeni razpored, popolnoma pa se napolni v manj kot treh urah. Funkcija največje regeneracije omogoča podaljševanje dosega vožnje z električno baterijo pri vožnji v prostem teku.

Priključni hibrid Wrangler 4xe je na voljo z dvema stopnjama opreme, Sahara 4xe in Rubicon 4xe, z dvema sistemoma štirikolesnega pogona ter različnimi litimi platišči R17 in R18. V skladu z željo po edinstvenosti vozil Wrangler je na voljo več barv zunanjosti in vse je mogoče kombinirati z različnimi vrstami streh – mehko, trdo, električno zložljivo mehko in dvojno. Tako voznik in sopotniki zlahka doživijo pristen in nepozaben občutek vožnje z vetrom v laseh.

Pomembna lastnost modela Jeep Wrangler 4xe je prilagodljivost. Kupcem je na voljo več kot sto artiklov originalne dodatne opreme Mopar®, s katerimi lahko razširijo funkcionalnost vozila z dodatno vsebino. Tako lahko kultni Wrangler še dodatno prilagodijo.

Prihodnost pa ni le za izbrane, saj je priključni hibrid Wrangler 4xe na voljo v izjemni ponudbi.

Ob nakupu Wranglerja iz zaloge prejmete 4.200 evrov popusta, tisoč evrov vreden bon za nakup dodatne opreme ter dodatnih dva tisoč evrov popusta v primeru nakupa z Jeep financiranjem.

Ob nakupu najzmogljivejšega, najmočnejšega, najučinkovitejšega ter najbolj okolju prijaznega in tehnološko naprednega Wranglerja iz zaloge prejmete 4.200 evrov popusta ter tisoč evrov vreden bon za nakup dodatne opreme.



, najmočnejšega, najučinkovitejšega ter najbolj okolju prijaznega in tehnološko naprednegaprejmete 4.200 evrov popusta ter tisoč evrov vreden bon za nakup dodatne opreme.

Priključni hibrid Wrangler 4xe ni le najzmogljivejši, najmočnejši, najučinkovitejši, tehnološko napreden in najbolj okolju prijazen Wrangler, temveč nadgrajuje koncept svobode, saj voznikom omogoča, da se zares peljejo kamorkoli – tudi v središča mest.

Prepričajte se o izjemnih lastnostih modela Wrangler sami, naročite se na testno vožnjo na tej povezavi. Ker samo eden je pravi. Jeep.

Naročnik oglasnega sporočila je AVTO TRIGLAV, D. O. O., LJUBLJANA.