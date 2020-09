Je zavajal? Odstop predsednika, to je sporni video

Ameriški proizvajalec tovornjakov Nikola (ime po izumitelju Nikoli Tesli) je v preteklosti napovedal futuristični tovornjak z alternativnimi pogonskimi viri. V zadnjem času pa so se pojavile vse glasnejše obtožbe, da so pri podjetju zavajali investitorje in proizvajalce, zato je prostovoljno odstopil dozdajšnji izvršni predsednik Trevor Milton. Njegovo mesto je prevzel nekdadnji podpredsednik pri General Motors in član upravnega odbora Nikole.

V Nikola Motors so potrdili odhod izvršnega predsednika oziroma njenega ustanovitelja, ki je svoje mesto prostovoljno prepustil drugemu članu uprave. Stephen Girsky je nekdanji podpredsednik uprave General Motorsa, zdaj pa je prevzel vodenje enega najbolj futurističnih proizvajalcev tovornjakov na svetu. Girsky ima več kot tridesetlet izkušenj pri delu z dobavitelji, sindikati in vse zapletenimi zakoni.

Ustanovitelj odstopil, a preiskava glede goljufij se nadaljuje

Hindenburg Research, eden izmed trgovcev z delnicami Nikole je na začetku septembra znamko obtožil zavajanja. Eden konkurentov Tesle naj bi s prenapihnjenimi napovedmi glede svoje tehnologije naj bi zavedli investitorje in tudi veliko proizvajalce avtomobilov. Zaradi teh trditev je delnica podjetja padla, pri Nikoli pa so zavrnili obtožbe, a po drugi strani priznali, da so ponarejali dele v svojih promocijskih video napovednikih. Po obtožbah so preiskavo odprli tudi pri komisiji za vrednostne papirje in ministrstvo za pravosodje.