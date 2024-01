Je Maserati sploh še italijanski? To so odgovori in novosti. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maserati bo predvidoma leta 2028 prodajal le še električne avtomobile, razvoj in proizvodnja pa tudi pod streho Stellantisa ostajata doma v Modeni.

Maserati je eden od ponosov italijanske avtomobilske industrije, ki zdaj kot edina luksuzna znamka sodi pod okrilje pretežno francoskega Stellantisa. Vodstvo Maseratija je predstavilo svoje pričakovane naslednje modele, potrdilo strategijo razvoja električnih modelov, predvsem pa so zagotovili razvoj in proizvodnjo maseratijev v Italiji. Maserati sicer 78 odstotkov avtomobilov izvozi iz Italije na druge trge, in sicer v 70 različnih držav.

"Modena je srce Maseratija že 80 let," je dejal izvršni direktor družbe Davide Grasso. Leto 2024 je z vidika Maseratija označil za polno izzivov. Podjetje je znotraj Stellantisa zavezano polni električni ponudbi avtomobilov, ki naj bi se zgodila do leta 2028. Že prihodnje leto bodo imeli vsi modeli tudi električno različico.

Sedež Maseratija v Modeni. Foto: Maserati

Načrtovani novi električni modeli Maseratija:

granturismo folgore – dobave že potekajo

grecale folgore – drugo četrtletje 2024

grancabrio folgore – 2024

MC20 folgore – 2025

nov električni model – 2027

quattroporte folgore – 2028

Italija že s 1. februarjem z več kot 900 milijoni evrov spodbud za električna vozila?

Njegove besede podpore italijanski proizvodnji so bile tudi odgovor na spor na daljavo med predsednikom Stellantisa Carlosom Taveresom in italijansko premierko.

"Italija v podporo električnim vozilom vlaga manj denarja kot druge večje evropske države. S tem izgubljamo proizvodne kapacitete oziroma avtomobile, ki bi jih lahko izdelali v italijanskih tovarnah," je Tavares dejal ob nedavnem obisku tovarne v srednjem delu Italije.

Italija naj bi že s 1. februarjem predstavila nov sveženj spodbud za električne avtomobile, je poročal Reuters. Paket spodbud naj bi znašal več kot 900 milijonov evrov.

To je seveda dobra novica za Stellantis in predvsem Fiat oziroma njihovo tovarno Mirafiori v Torinu, kjer izdelujejo električega fiata 500e.

Električni maserati granturismo folgore. Foto: Maserati