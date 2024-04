Je bistvo zunaj ali znotraj? Francozi so prenovili svojega prvaka. #foto

Zadek je spremenjen manj kot sprednji del. Foto: Renault Kompaktni križanec captur je za Renault eden najpomembnejših modelov, saj sodi v Evropi vodilni avtomobilski razred. Lani je bil captur na bruto avtomobilskem trgu v Sloveniji avtomobil s tretjim največjim številom registracij. Pred njim sta bila le škoda octavia in renault clio, po številu registracij pa je ugnal tekmece, kot so bili toyota yaris cross, škoda kamiq, volkswagen taigo, volkswagen T-roc in peugeot 2008.

Konkurenca v tem segmentu, ki je lani predstavljal skoraj 25 odstotkov vseh na novo registriranih osebnih avtomobilov v Sloveniji, je izjemno številčna.

Po prenovi spredaj oblikovno blizu cliu in predvsem scenicu

S prenovo je captur dobil sprednji del, ki je zdaj usklajen tako s cliom kot tudi novim scenicom. Novost je tudi najvišji paket opreme Esprit Alpine, ki prinaša pridih športnosti. Čeprav so rahlo spremenili tudi zadnje luči, so še največje novosti vidne v notranjosti avtomobila. Tam so na vrh sredinske konzole postavili 10,4-palčni zaslon na dotik, ki je postavljen navpično in ima zadnjo različico Renaultovega operacijskega sistema OpenR.

Spremenili pa niso zadnje klopi, ki je vzdolžno še vedno premična za 16 centimetrov, in prtljažnika s 484 litri osnovne prostornine. Premik klopi povsem naprej poveča prostornino prtljažnika za 132 litrov na 616 litrov. Ob zloženi zadnji klopi je prtljažni prostor dolg 1,57 metra.

V Slovenijo iz tovarne v Španiji pripelje jeseni

Novi Renault Captur bo v Sloveniji na voljo s tremi pogonskimi sklopi, med katerimi bo tudi polni hibridni sklop. Za večje užitke v vožnji in bolj dinamično vožnjo poskrbita izboljšano podvozje in na novo umerjen servovolan. Glede na različico je na voljo sistem za izboljšanje prenosa moči Extended Grip, ki izboljša oprijem v vseh pogojih vožnje.

Osnovni motor bo sicer litrski bencinski trivaljnik z močjo 67 kilovatov (91 "konjev"), blago hibridni pogon pa Renault zagotavlja okrog 1,3-litrskega štirivaljnika z močjo 103 kilovate (140 "konjev"). Pri polnem hibridu znaša sistemska moč 105 kilovatov (145 "konjev").

Renault bo captur še naprej izdeloval v tovarni Valladolid v Španiji, v Sloveniji pa bo na voljo letošnjo jesen.

Pomembna novost je integracija najnovejšega Renaultovega operacijskega sistema OpenR. Foto: Renault

Captur v dolžino še naprej meri 4,23 metra. Foto: Renault

Dvobarvna karoserija bo na voljo v 14 različnih kombinacijah. Foto: Renault

