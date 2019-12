Je bilo leto 2019 turbulentno? Počakajte na 2020!

Za proizvajalci je izredno naporno leto, ki bo prihodnje leto še bolj zahtevno. Zahteve Evropske unije se zaostrujejo, prodajnim številkam grozi brexit, ohlajanje Kitajske je še nekoliko večje svarilo in prihod manjših proizvajalcev vse bolj teži največje. Prihajalo bo do več sodelovanja in združitev. Leto 2020 bo tako še nekoliko bolj turbolentno.

V izjemno zahtevnem letu pred verjetno še bolj napetim letom 2020, kjer se bodo na številnih področjih pokazale še večje težave, so možnost optimizma zagotovile nekatere svetle izjeme. Obris (svetle) prihodnosti so orisali porsche taycan, volkswagen ID.3, peugeot e-208 in teslin model 3. Ti stroji so pokazali, da je prihodnost lahko svetla, toda ta prihodnost je od resničnosti še precej oddaljena. Turbolentno leto so zaznamovale ravno spremembe pri dojemanju in razvoju električnih vozil, hkrati pa so industrijo pretresali še drugi faktorji.

Negotov prodajni pogled v 2020

Analitiki napovedujejo precejšen padec prodaje v globalnem smislu. Kupci bodo letos kupili za okoli tri milijone avtomobilov manj kot leta 2018. Ohlajanje se čuti tudi pri nas, kjer je do novembra prodaja padla za 3,3 odstotka. Med krivci za padec prodaje je ohlajanje gospodarstev, večja previdnost kupcev in navsezadnje tudi dvig cen avtomobilov.

Med glavnimi krivci za množičen padec prodaje je še vedno trajajoč padec priljubljenosti dizelskih motorjev. Globalno je padec prodaje skoraj četrtinski, kupci pa v obratni smeri niso kupili tolikšnega deleža bencinskih avtomobilov. Drugi pomemben krivec je ohlajevanje prodaje na Kitajskem. Največji avtomobilski trg na svetu je v letošnjem letu padel za več kot 12 odstotkov, trgovinska vojna pa stvari še zaostruje in poslabšuje.

Zahteve Evropske unije glede izpustov emisij CO2 se bodo v letu 2020 še bolj zaostrile, proizvajalce pa lahko čakajo visoke kazni. Foto: Reuters

Emisijska vojna se je šele pričela

Prihod novega merilnega cikla WLTP ob koncu leta 2018 se pri nekaterih proizvajalcih pozna še danes. Številni so morali iz ponudbe odstraniti modele, tudi najbolje prodajane, in jih posodobiti, da so ustrezali novim, zahtevnejšim ciklom. Toda še večji izziv proizvajalce čaka prihodnje leto. Evropska unija od njih zahteva, da izpusti emisij CO2 na njihovih prodanih avtomobilih v povprečju ne smejo preseči 95 g/km.

Te cilje bo nemogoče doseči izključno z motorji na notranje zgorevanje, proizvajalci pa so pospešeno pričeli razvijati in prodajati elektrificirane modele ter loviti velik zaostanek. Tistih, ki ne bodo dosegli zahtev, bodo doletele izredno velike kazni. Zaradi tega se prihodnje leto že pričakujejo zamude pri proizvodnji nekaterih modelov in motorjev.

Elektrika na pohodu

Znamke so v razvoj električnih in elektrificiranih avtomobilov vložile ogromne vsote denarja. Tukaj ne govorimo o milijonih, temveč o milijardah evrov. Pogon mora tako v prihodnosti upravičiti pričakovanja, predvsem pa mora pričeti vračati vložke. Električna vozila zahtevajo zakonodajalci in so vse bolj priljubljena tudi med kupci.

Elektrifikaciji pogonov s seboj prinaša tudi preobrazbo tovarn in proizvodnih linij. Številni so morali povsem spremeniti svoj način dela, prodaje avtomobilov in navsezadnje tudi proizvodnjo. A zgodba se tukaj še ne konča. Milijarde evrov se vlaga tudi v razvoj avtonomne tehnologije.

Kdaj se bo vložek povrnil? Minilo bo še kar nekaj let, če ne desetletij. V Evropi je delež prodanih novih električnih avtomobilov (PHEV, polno električni modeli) vsega 2,6-odstoten. Prodaja sicer raste, a odstotek je za zdaj resnično majhen. Z dvigom prodaje se postavljajo tudi vprašanja o polnilnih postajah in omrežju. Vse to bo treba dodatno razčistiti prihodnje leto.

Kljub hitremu razvoju električnih avtomobilov mnoge še vedno skrbi infrastruktura. Foto: Gregor Pavšič

Partnerstva bodo postala stalnica

Zaradi ogromnih vložkov se proizvajalci povezujejo in skupaj vlagajo v razvoj tehnologij. Številni proizvajalci ne zmorejo prenesti takšnega finančnega bremena, stroški še naraščajo in povezovanje je postalo nujno. Toyota je na primer pričela sodelovati z drugimi japonskimi proizvajalci, Ford je pričel s skupnim razvojem tehnologij z Volkswagnom in Rivianom, Jaguar Land Rover sodeluje z BMW, slednji pa celo z večnim ''sovražnikom'' Mercedes-Benzom.

Prišlo je celo do združevanja na videz nerazdružljivih znamk. PSA je premišljevala o nakupu skupine Jaguar Land Rover, Renault se je dogovarjal o združitvi s skupino FCA. Na koncu so vsi pogovori propadli, a največja zgodba leta je postala združitev skupine PSA in FCA. Nastala je četrta največja skupina med avtomobilskimi proizvajalci.

''Outsiderji'' strašijo velike

Med najbolj aktivnimi ''outsiderji'' je zagotovo Tesla in njen kontroverzni vodja Elon Musk. Z vsako objavo ali avtomobilom, navsezadnje tudi z vrednostjo delnice in poslovanjem podjetja, polnijo naslovnice. Prihodnost je z vsakim mesecem pod vprašajem, a njihove prodajne številke so naravno osupljive. Tudi v letu 2020 zagotovo ne bo bistveno drugače, Tesla pa bo ostala ena najbolj prepoznavnih avtomobilskih znamk.

Veliko pozornosti je požel tudi Nio, ki so ga velikokrat imenovali kot Kitajsko Teslo. Letos so razširili ponudbo modelov, a vprašanja o finančni vzdržnosti so vse večja. Med opevanimi majhnimi proizvajalci je tudi Rivian, ki pa še nima serijskega modela. Z vsako predstavitvijo si naberejo veliko število oboževalcev, vanj so milijarde vložili pri Fordu in Amazonu.

Tesla bo tudi v letu 2020 velik trn v peti največjim proizvajalcem. Foto: Tesla

Pogled v kristalno kroglo

Proizvajalci bodo v letu 2020 predstavili in na ceste spravili kar precej cenovno doseglivejših električnih avtomobilov. Z njimi bodo aktivno pričeli dvigati prodajo ter na drugi strani nižati flotne izpuste emisije. Toda kupci so še vedno občutljivi na doseg, ki bo moral še nekaj let pospešeno rasti in z dovolj električnimi kilometri prepričati bodoče kupce.

Leto 2020 bo po drugi strani zanimivo tudi zaradi združitve skupin PSA in FCA. Francosko-italijansko-ameriški gigant bo pričel avtomobile izdelovati na istih platformah in zmanjševal stroške. Kaj se bo zgodilo s slabše prodajanimi modeli sedaj seveda še ni znano, niti ni znano ali bodo vse znamke preživele združitev. Prav lahko se zgodi, da bo najbolje prodajani model v svojem razredu, 500, naredil preskok na arhitekturo peugeota 208.

Kitajska trgovinska vojna in velik padec prodaje obenem, nista največji težavi avtomobilske industrije. Velike težave bi lahko povzročil brexit. Padec prodaje, nekonkurenčnost britanskega trga in navsezadnje tudi konkurenčnost proizvodnjih linij bi lahko imeli vpliv. Na koncu pa bodo vse te težave plačali kupci. V primeru plačila kazni bodo nekateri proizvajalci izpad prihodka naprtili potrošnikom z dvigom cen avtomobilom.