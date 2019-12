Pet oblik avtov, ki so razburili javnost in delili mnenja #foto

Že ima avantime namiguje, da je Renault ta avtomobil izdelal pred njegovim časom dejanskega sprejemanja. Izdelovali so ga le tri leta (2001-2003) in na ceste poslali okrog 8.500 primerkov. Avantime je v enem avtomobilu združil elemente enoprostorca, karavana in celo kupeja. Med motorji je bil na voljo tudi trilitrski bencinski šestvaljnik. Čeprav so ga izdelovali le krajši čas in ga nato zaradi slabe prodaje ukinili, je ostal avantime eden najbolj unikatnih renaultov.

Že ima avantime namiguje, da je Renault ta avtomobil izdelal pred njegovim časom dejanskega sprejemanja. Izdelovali so ga le tri leta (2001-2003) in na ceste poslali okrog 8.500 primerkov. Avantime je v enem avtomobilu združil elemente enoprostorca, karavana in celo kupeja. Med motorji je bil na voljo tudi trilitrski bencinski šestvaljnik. Čeprav so ga izdelovali le krajši čas in ga nato zaradi slabe prodaje ukinili, je ostal avantime eden najbolj unikatnih renaultov. Foto: tovarna

Oblikovalsko najbolj kontroverzen avtomobil letošnjega leta je bil prav gotovo Teslin cybertruck, ki pa v avtomobilski zgodovini nikakor ni edini delil mnenj glede skladnosti zunanje oblike. To je sedem izrazito oblikovalsko spornih avtomobilov zadnjih 20 let, ki so močno delili mnenja. Nikakor niso edini, zanje pa velja - vozniki so jih ali oboževali, ali pa jih glasno kritizirali.

Tesla cybertruck

Teslin poltovornjak sicer še ni serijsko vozilo, temveč zgolj koncept. Čeprav je Elon Musk napovedoval nenavadno vozilo, je videz cybertrucka presenetil vse. Ima sicer zelo ugoden koeficient zračnega upora in če bo v serijski obliki vsaj približno podoben konceptu, bi nedvomno lahko dobil status enega najbolj oblikovno nenavadnih vozil zadnjih nekaj deset let. Foto: Tesla

Fiat multipla

Fiat je z multiplo izdelal enega najbolj nenavadnih avtomobilov v zadnjih 15 letih. Multipla je bila prostorna, saj je nudila dve vrsti s po tremi sedeži. Več težav pa je bilo širšim sprejemanjem njene zunanjosti. Dobro se je prodajala v Italiji, precej manj pa na drugih evropskih trgih. Fiat jo je izdeloval med leti 1998 in 2010. Njen naslednik je bil precej bolj konvencionalni fiat 500 L. Foto: tovarna

Chrysler PT cruiser

Ta avtomobil bi se moral roditi pod znamko Plymouth, a je nato prišlo do združitve Daimlerja in Chryslerja in leta 2000 je na ceste zapeljal chrysler PT cruiser. Vozilo z zasnovo manjšega enoprostorca je imelo pogon spredaj, enako tudi motor. Čeprav PT cruiser ni mogel skriti ameriških korenin, jih je nekaj vozilo tudi po slovenskih cestah. Avtomobil so namreč sestavljali tudi v tovarni Eurostar pri avstrijskem Gradcu, ki so jo leta 2002 vključili v kompleks Magne Steyr. PT cruiserja so sicer izdelovali do leta 2010. Foto: tovarna

Toyota prius

Toyota je s priusom izdelala prvi velikoserijski hibridni avtomobil. Najprej so ga ponujali le Japoncem, nato pa z njim stopili na globalni trg. Prius se je v prvih generacijah dobro prijel predvsem v ZDA, kjer je postal simbol do okolja prijaznega avtomobila. V zadnji generaciji je oblikovno postal bistveno drugačen in sicer z manj izrazito ekološko noto, še vedno pa z jasno prepoznavnim oblikovalskim slogom. Foto: tovarna

Nissan juke

Nissan je z jukom začel velikoserijski pohod razreda kompaktnih križancev. Majhen avtomobil je izstopal predvsem z okroglimi žarometi. Mnogi ga niso mogli videti, veliko je ta avtomobil oboževalo. Tudi zato je juke postal Nissanov velik prodajni hit. V drugi generaciji sicer nima več okroglih žarometov, vseeno pa je obdržal velik del svoje prepoznavnosti. Foto: tovarna

BMW serije 7 (E65)

BMW je precej razburil svoje privržence s četrto generacijo serije 7, ki jo je leta 2001 predstavil njihov takratni oblikovalec Chris Bangle. Ta avtomobil je napovedal nov oblikovalski slog bavarske družbe in model E65 je bil precej drugačen od bolj konservativnega predhodnika. Izstopala je predvsem zasnova zadka, to je bil tudi pri BMW z infozabavnim sistemom iDrive. Foto: tovarna