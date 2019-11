To je razlog za skrajen dizajn Teslinega pickupa

Razburjenje nad obliko novega Teslinega avtomobila se še ni poleglo, zato je Elon Musk prek družabnega omrežja Twitter razložil, zakaj so se odločili za takšno zunanjo obliko. Hkrati je zapisal, da so prejeli že več kot 200 tisoč rezervacij.

Cybertruck je resnično futurističen in oblikovno bližje vojaškim vozilom kot klasičnim poltovornjakom. Dolg je 5,8 metra, širok dva metra in visok 1,9 metra. Zaradi svojih ravnih linij in velikih ploskev še danes deli mnenja. Tako kot pri vseh stvareh pa so nekateri navdušeni nad drugačnim videzom, spet drugi pa takšne oblike nikakor ne morejo sprejeti.

Še vedno ostaja točka pogovora

Na spletu je v preteklih dneh preteklo veliko črnila, družabna omrežja pa so preplavile številne posmehljive grafike oziroma memeti. Nekateri najnovejši in najbolj drzen Teslin model primerjajo s konceptnimi avtomobili iz sedemdesetih let, ki so napovedovali prihodnost, a so sedaj oblikovno daleč za časom. Drugi so navdušeni na drugačno obliko, saj se koncept poltovornjaka ni spremenil že debelo stoletje.

Reason Cybertruck is so planar is that you can’t stamp ultra-hard 30X steel, because it breaks the stamping press — Elon Musk (@elonmusk) 24 November 2019

Pri Tesli so prejeli že več kot 200 tisoč rezervacij. Tokrat Američani za rezervacijo želijo le 100 dolarjev. Foto: Tesla

Obliko določa ultra trdno jeklo

Kot je v zgornjem tvitu zapisal Musk, je za takšno obliko v največji meri krivo ravno posebno ultra trdno jeklo, ki se ob pretiranem ukrivljanju hitro zlomi. Pri Tesli so namesto aluminija tokrat uporabili hladno stiskano jeklo 30X. Od preostalih poltovornjakov se razlikuje tudi zaradi različne osnove. Inženirji so namesto tradicionalne šasije uporabili ''exoskelet'' iz nerjavečega jekla. Karoserija na običajnem poltovornjaku tako nima velike strukturne pomembnosti in je v največji meri le aerodinamična lupina, ki varuje potnike pred zunanjim vplivom.

Pri Tesli celotna zunanja karoserija nosi del odgovornosti in pod eno streho združuje tudi trdnost običajne šasije. S tem so zmanjšali kompleksnost izdelave in zaradi izjemne trdnosti tega jekla povečali odpornost vidnih delov avtomobila. Zaradi tega se na vratih ni poznalo nič, ko je po njih s kladivom udaril glavni oblikovalec Franz von Holzhausen.

V avtomobilski industriji stroji izdelujejo karoserijske jeklene kose bistveno manjših dimenzij, ki jih v kalupu potem stroji oblikujejo. Jekla 30X na takšen način ne morejo oblikovati, ker je enostavno pretrdo in jih kalup ne more izdelati po meri. Pri Tesli bi tako morali razviti povsem novo orodje za oblikovanje takšnega jekla ali pa preprosto izdelati avto brez krivin in drugih oblikovalskih potez. Kot je razvidno, so izbrali lažjo rešitev.