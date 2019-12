Ti avtomobili bodo leta 2020 že starodobniki #foto

Prihodnje leto bodo trideset let dopolnili avtomobili letnika 1990. Starodobniki bodo tako lahko postali prvi primerki modelov opel calibra, volkswagen golf country, volkswagen T4, honda NSX, mazda MX-5, BMW E36 in renault clio.

Številni kandidati za status starodobnika so še danes v uporabi in jih lahko vsakodnevno videvamo na cesti. Nekateri so na začetku devetdesetih veljali za tehnološke mojstrovine, spet drugi so bili že takrat preprosti in poceni. Ker se proizvajalci zavedajo, kako težko je vzdrževati te avtomobile, številni še danes ponujajo servis in tudi prodajo rezervnih delov.

Najpomembnejša za Slovenijo je zagotovo prva generacija clia. Gre za priljubljen avtomobil, ki ga je mogoče praktično vsak dan videti na cestah. Lastniki bodo tako lahko prihranili pri plačilu cestnine in zavarovanja. Starodobnik bo postal tudi eden prvih terensko predelanih serijskih avtov golf country. Štirikolesno gnani golf je bil priljubljena izbira v hribovitih in alpskih vasicah, kjer je z dodatnimi ojačitvami in dvignjenim vzmetenjem brez zaklepa diferenciala prilezel marsikam. Ravno zaradi tega so številni v slabem stanju, cena odlično ohranjenih pa se hitro povzpne čez deset tisoč evrov.

V klub starodobnikov bodo prišli tudi Volkswagnov kombi T4, športna mazda MX-5 in BMW E36.

Mercedes je izdelal vsega 502 avtomobila kultne serije evolution II, ki bo prihodnje leto upihnila trideseto svečko. Foto: Mercedes-Benz

"Dedki" bodo postali tudi nekateri športniki

Leta 1990 se je veliko dogajalo tudi pri športnih avtomobilih. Med najbolj poznanimi novinci je zagotovo honda NSX, ki jo je v fazi testiranja pomagal razvijati Ayrton Senna. Svoj odgovor vse bolj priljubljenim japonskim kupejem je predstavil tudi opel z atraktivno calibro. Tudi njihova cena, predvsem nepredelanih avtov, hitro raste.

Mercedes je leta 1990 predstavil homologacijsko različico modela 190 W201 z oznakama evolution in evolution II. Izdelali so vsega 502 avtomobila, cene pa so že zdavnaj presegle sto tisočakov.

Kdaj avto lahko postane starodobnik?



Status starodobnega vozila lahko pridobi vozilo, ki je starejše od 30 let, dobro ohranjeno v originalnem stanju ali dobro in pravilno restavrirano, ob čemer se ne uporablja vsak dan ali za pridobitne dejavnosti. Vozilo lahko pridobi status starodobnega vozila po strokovnem pregledu in izdaji mnenja, ki ga izdaja tudi Zveza SVS, ter po opravljeni t. i. homologaciji.



Lastnik starodobnika tako na podlagi certifikata dobi 80-odstotno olajšavo pri plačilu letnega nadomestila za uporabo cest, poleg tega zavarovalnice priznavajo popuste pri letnem zavarovanju, tudi do višine 90 odstotkov. Starodobno vozilo je dodatno oproščeno davka na motorna vozila.