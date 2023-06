Japonci razkrili zmogljivosti svojih naslednjih avtomobilov

Toyota se je do zdaj izmikala konkretnejšim napovedim svojega polno električnega programa, zdaj pa so – tik prek srečanjem z delničarji, ki neposredno zahtevajo te podatke – vendarle razkrili več podrobnosti. V drugi polovici desetletja Toyota napoveduje baterije z več kot tisoč kilometrov dosega.

Toyoto, tradicionalnega avtomobilskega proizvajalca in največjega proizvajalca avtomobilov na svetu, čaka nenavadno pestro srečanje z delničarji.

Toyoti določeni investitorji očitajo prepočasen premik proti električnim avtomobilom oziroma predvsem pomanjkanje strateškega datuma, ko naj bi proizvajalec prenehal izdelovati avtomobile s pogonom na klasične termične motorje. Vodstvo podjetja je tem kritikom odgovorilo z natančnejšo tehnično predstavitvijo svoje vizije za preostali del desetletja. Do leta 2026 namerava Toyota izdelati 1,5 milijona električnih avtomobilov. Izdelali bodo tudi novo platformo, ki bo še izdatneje prilagojena električnim vozilom kot trenutna e-TNGA.

To so neposredne obljube novega predsednika družbe Kojija Sata, ki je letos nasledil Akia Toyodo. Nekateri delničarji naj bi celo zahtevali celoten umik Toyode iz uprave podjetja.

Foto: Toyota

Veliko učinkovitejše baterije po letu 2026

Dan pred pomembnim dogodkom so pri Toyoti vendarle razkrili nekoliko podrobnejšo strategijo do konca tega desetletja. Na prvem mestu so polno električni avtomobili, kar za vodstvene strukture Toyote do zdaj ni bilo znano. Pri tem sicer vodilni predstavniki podjetja poudarjajo, da bodo še naprej zagovarjali večpogonski pristop.

Eno glavnih skrbi bodo posvetili razvoju tehnologije baterij. Izboljšati nameravajo tako litij-ionske baterije, da bi te dobile večjo energijsko gostoto in s tem povečan doseg avtomobilov, prav tako pa bodo pospešili razvoj novega tipa baterij "solid state". Te v svojih avtomobilih napovedujejo okrog leta 2027 ali 2028. Že okrog leta 2026 pa napovedujejo klasične litij-ionske baterije s takšno energijsko gostoto, da bi lahko zagotavljale doseg do tisoč kilometrov. Čas polnjenja naj bi se zmanjšal pod 20 minut, strošek proizvodnje pa bo za 20 odstotkov nižji kot pri obstoječem modelu bZ4X.

Koncept proizvodnje podoben Teslinemu

Iz vidika proizvodnje se bo Toyota očitno zatekla k rešitvam ulivanja "giga", kar je znani in trenutno zelo uspešni proizvodni koncept Tesle. S tem bi se občutno zmanjšala kompleksnost ulivanja posameznih sestavnih karoserijskih delov.

Toyota je lani globalno prodala skoraj 10,5 milijona novih vozil. Letos aprila so globalno prodali 8.584 električnih vozil, pri čemer so vključeni tudi električni lexusi – to je zagotovilo dober odstotek celotne Toyotine globalne prodaje v tem mesecu.