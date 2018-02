Izzivi nemške premium elite: kako ostati na vrhu?

Nemški proizvajalci premijskih avtomobilov se pripravljajo na prehod k avtonomnim in električnim vozilom ter storitvam deljenja avtomobilov. Audi, BMW in Mercedes-Benz želijo izkoristiti svoj položaj pri vrhu, povečati prodajo na Kitajskem, svoje modele poslati v vedno bolj nišne segmente in začeti električno ofenzivo.

Mercedes je prodal največ vozil med premijskimi proizvajalci, več kot četrtino prodaje pa prevzemajo kompaktni modeli. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes in BMW sta leta 2017 postavila nove prodajne rekorde in sedmo leto zapored zabeležila rast prodaje, medtem ko so pri Audiju rasli že kar osmo leto zapored. A kar nekaj napovedi ogroža nadaljnjo rast, še posebej v Evropi, kjer prodaja dizelsko gnanih avtomobilov pada in bo zaradi tega še težje zadostiti emisijke cilje do leta 2021. Težave povzročata brexit in padanje prodajnih številk v Veliki Britaniji.

Priložnosti iskati v nišnih modelih

Prodajne številke in volumen vsi trije proizvajalci povečujejo s predstavitvami novih oblik in povsem novih modelov. Tako se je recimo BMW odločil, da bo na trg poslal model X2, ki bo Bavarcem pomagal, da na vrhu zamenjajo Mercedes. Dodatno bo prodajo dvignil še prestižni X7, ki bo poskušal nekaj kupcev prevzeti Audiju Q7 in Mercedesu GLS.

Na drugi strani želi Mercedes ohraniti 58 mesecev trajajočo rekordno prodajo. Glavni izdelke letošnjega leta je novi razred A, ki napoveduje preporod kompaktne družine modelov. Od 2,29 milijona prodanih avtomobilov sta za več kot četrtino odgovorna razred A in B. Nekoliko presenetljivo sta hkrati A in B najbolje prodajana ravno na Kitajskem. Tudi zato bo proizvajalec iz Stuttgarta število modelov v kompaktnem razredu s šest povečal na devet. Med novinci bomo videli nov SUV, sedemsedežno različico za razred B in nekoliko bolj športno obarvane različice v razredu A (kupe in kabriolet).

Audi e-tron quattro prvi napoveduje električno revolucijo znamke. Foto: Audi

Na vrh modelne palete se bo zavihtel X7 in se zoperstavil mercedes-benzu GLS in audiju Q7. Foto: BMW

Zajahati val sprememb

Audi se pripravlja na zgodovinsko leto. Trenutno imajo najstarejšo modelno paleto med konkurenti, a vse to se bo spremenilo. Začelo se bo s prihodom modela e-tron quattro, ki bo prvi namensko izdelani električno gnani SUV. Na ceste bo zapeljal kar leto pred mercedesom EQC. Električni SUV z daljšim dosegom bo prikazal, ali lahko nemške premijske znamke resnično privabijo širši spekter kupcev ter storijo korak naprej v primerjavi z razmeroma dobro prodajanim mestnim BMW i3. V segment bo vstopil še mercedes EQA.

Uspeh z alternativnimi pogoni je ključnega pomena za zmanjševanje ogljičnega podpisa proizvajalcev, ki v zadnjih trenutkih lovijo cilje Evropske unije. Tudi Kitajska postavlja vedno zahtevnejše pogoje za prodajo modelov z notranjim zgorevanjem. V primerjavi z letom 2016 se je lani izpust CO2 nemških in britanskih proizvajalcev dvignil. To se je zgodilo prvič, odkar merijo skupne izpuste emisij. Predvsem zaradi slabše prodaje dizlov in povečano prodaje bencinskih agregatov, ki proizvedejo več CO2. Ker prodaja dizelsko gnanih avtomobilov še pada, morajo nemški proizvajalci znižati emisije CO2 s pomočjo elektrificiranih avtomobilov.