Izjemno delo: 40 let pozabljen v garaži, zdaj je spet rojen #foto

To je primer vrhunsko opravljenega dela na starem jaguarju E-type, ki so ga pred leti našli zapuščenega v garaži in ga nato povsem obnovili ter še pred izbruhom pandemije s koronavirusom dostavili novemu lastniku.

Jaguarja E-type 3.8 FHC so našli zapuščenega v garaži v jugozahodnem Londonu. Tam je bil s strani prejšnjega lastnika neuporabljen vse od leta 1979. Nato so ga prevzeli pri družbi E-Type UK in začeli s popolno obnovo. Temu pomembnemu modelu Jaguarja, ki so ga izdelali leta 1964, so nato namenili povsem novo življenje.

Razstavljali so ga štiri dni

Dela je bilo sicer veliko. Prvotni pregled ni kazal znakov pretirane rje, a že trije dnevi razstavljanja zapuščenega avtomobila so pokazali potreben obseg dela. Mnogi deli so bili po štirih desetletjih zanemarjanja preslabi za obnovo. Zamenjali so jih, dodatno so učvrstili celotno karoserijo.

Jaguar je dobil obnovljen 3,8-litrski motor, dobil je izboljšane zavore in zavorne ploščice, prav tako podvozje, hladilni sistem in podobno. Pomemben element končnega izdelka je tudi srebrno modra barva zunanjosti, ki je nekoč krasila take avtomobile.

Fotografije - od zapuščenega do sijočega starodobnika

Foto: E-Type UK

Foto: E-Type UK

Foto: E-Type UK

Foto: E-Type UK

Foto: E-Type UK

Foto: E-Type UK

Foto: E-Type UK

Foto: E-Type UK

Foto: E-Type UK

Foto: E-Type UK