Iščejo kupca: kultni avtomobil, nekoč last Savdskega kralja #foto

Lamborghini je miuro, ki sodi med najbolj znamenite in najdražje avtomobile te italijanske znamke superšportnih avtomobilov, izdeloval med leti 1966 in 1975. Skupaj so jih izdelali 474 in danes primerki tega starodobnika, ki so v ustreznem stanju in majo certifikat avententičnosti s strani družbe Lamborghini Storico, zlahka dosegajo ceno vsaj od milijona do dveh milijonov evrov.

Avtomobil poganja štirilitrski motor V12 z močjo 380 "konjev". Foto: Joe Macari Savdska kraljeva družina se z miuro ni veliko vozila

Ta primerek pa ima še nekoliko višjo ceno. Nekoč ga je naročila Savdska kraljeva družina. Avtomobil ima tik pred sprednjima kolesoma nameščena dva usmerjevalnika zraka, ko sta jih dobili le dve miuri.

Savdska kraljeva družina avtomobila ni veliko uporabljala. Prevoženih je imel 3.800 kilometrov, nato pa je ostal pozabljen.

Pogled na do zdaj prevožene kilometre. Foto: Joe Macari

Miura SV (SV za 'super veloce') je na trg prispela leta 1971 in je predstavljala najbolj dovršeno različico avtomobila. Štirilitrski motor V12 je dobil dodatnih deset odstotkov moči. Moč je znašala 283 kilovatov (380 »konjev«) in 400 njutonmetrov navora. Skupno so v različici SV izdelali 150 primerkov miure.

Po obnovi zanj skoraj tri milijone evrov

Odkrili so ga leta 2000, ga prepeljali v ZDA in tam povsem obnovili. Namenili so ji sivo zunanjo barvo in notranjost v usnju oranžne barve. Od obnove so z njim prevozili še približno dva tisoč kilometrov in danes ima miura tako uradno 5.759 prevoženih kilometrov.

Avtomobilski trgovec Joe Macari iz Velike Britanije danes za avtomobil želi 2,59 milijona britanskih funtov, kar danes predstavlja 2,95 milijona evrov.

Foto: Joe Macari

Foto: Joe Macari

Foto: Joe Macari

Foto: Joe Macari

Foto: Joe Macari

Foto: Joe Macari