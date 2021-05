Izjemna predstava: 17 let in s črko L na avtomobilu

Nemški podprvak Dominik Dinkel (ford fiesta rally2) je bil resda najhitrejši na reliju v Velenju in prav tako je imel Rok Turk (hyundai i20 R5) tri minute naskoka med Slovenci, toda glavni junak relija je bil komaj 17-letni Mark Škulj. Z nalepko mladega voznika na avtomobilu se je zavihtel na stopničke med Slovenci in bil za državno prvenstvo najhitrejši med dvokolesno gnanimi avtomobili.

Nemca Dominik Dinkel in Pirmin Winklhofer (ford fiesta rally2) sta v spremenljivih vremenskih razmerah dobila reli Velenje, sicer tudi uvodno preizkušnjo slovenskega državnega prvenstva v reliju. Med Slovenci sta bila po pričakovanju najboljša Rok Turk in Vili Ošlaj (hyundai i20 R5), za drugouvrščenim Darkom Peljhanom (sovoznik Matej Čar, VW polo proto) pa je s tretjim mestom za slovensko DP skupno in zmago za DP med dvokolesno gnanimi avtomobili navdušil komaj 17-letni Mark Škulj. V diviziji 3 za državno prvenstvo zmaga Matica Humarja (renault clio), v napetem obračunu divizije I pa Luke Brusa (MG ZR 105).

Dež popestril reli in dal prednost Dinklu

Velenjski reli je imel resda le šest hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 77 kilometrov, a predvsem zaradi drsečega asfalta in spremenljivega vremena je bila uvodna preizkušnja sezone za skupno 100 udeleženih posadk (46 iz Slovenije) zelo zahtevna. Zjutraj so bile ceste še suhe, nato pa je tekmovalce presenetil nenaden dež in posledično so bile ceste vse do cilja drseče in blatne.

V takih razmerah je z relijem najbolje opravil Dominik Dinkel s sovoznikom Pirminom Winklhoferjem (ford fiesta rally2). Zjutraj si je izmenjeval najboljše čase s slovenskim prvakom Rokom Turkom (hyundai i20 R5), na tretji in četrti hitrostni preizkušnji pa je v najtežjih razmerah vozil odlično in Turku pobegnil na 18 sekund prednosti. Čeprav se je v zaključku relija tudi zavrtel, ob tem pa mu je ugasnil motor dirkalnika, njegova zmaga ni bila ogrožena. Prednost pred Turkom in njegovim letošnjim sovoznikom Vilijem Ošlajem je bila minuto in pet sekund.

“Zahvala organizatorjem za zelo lep in zahteven reli. Zame je bil to nastop z novim dirkalnikom, zato sem zmage še toliko bolj vesel,” je v cilju dejal Dinkel, sicer predlanski nemški podprvak v reliju. Tretje mesto skupno je osvojil Madžar Ferenc Kiss (VW polo R5), ki je za Turkom zaostal le za 2,2 sekunde.

Rok Turk in Vili Ošlaj (hyundai i20 R5) kljub tehničnim težavam v zaključku relija nista imela resnejše domače konkurence. Zaostala sta za nemškim podprvakom Dinklom, rešila pa drugo mesto skupno pred Madžarom Ferencom Kissem. Foto: Uroš Modlic

Turka so v zaključku skrbele tehnične težave

Slovenski prvak je priznal, da je pred štartom relija ciljal na skupno in ne le na “slovensko” zmago. Toda Dinkel je bil v dežju hitrejši, Turk pa je imel na zadnjih dveh hitrostnih preizkušnjah tudi resnejše tehnične težave. Pred zadnjo preizkušnjo se je Idrijčan bal celo okvare in odstopa, a je nato vendarle pripeljal v cilj in vknjižil pomembne točke v lovu na peti naslov državnega prvaka.

V pisani mednarodni zasedbi sta bila med Slovenci le še Darko Peljhan in Matej Čar (VW polo proto) uvrščena v skupno prvo deseterico. Peljhan, ki je pred 30 leti prav v Velenju postavil enega svojih prvih odmevnejših rezultatov (to so bile njegove prve stopničke v karieri), je bil skupno peti. Za Turkom je v slovenski razvrstitvi zaostal dobre tri minute, kar kljub tehničnim težavam kaže na popolno prevlado aktualnega prvaka tudi v letošnji sezoni.

17-letnik se je v dežju zavihtel na stopničke

Največje presenečenje relija pa je bil komaj 17-letni Mark Škulj (ford fiesta rally4). To je bil njegov prvi pravi reli, nekdanji kartist pa kot mladi voznik dirka z obvezno nalepko L. Škulja to v dežju ni ustavilo, saj je prav tam vozil najbolje in zanesljivo zmagal v diviziji II državnega prvenstva. Tam je imel več kot minuto naskoka, česar pred relijem ni pričakoval niti sam. Škulj se je ob tem zavihtel tudi na tretje mesto v skupni razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva.

“Razmere so bile res težke, v dežju pa sem poskušal voziti predvsem čisto in tekoče. Nimam veliko izkušenj, a očitno je bil ritem ravno pravi. Kljub temu uspehu pa ne spreminjam ciljev za letošnjo sezono. Rad bi odpeljal vse relije in se kar največ naučil,” je v cilju komentiral odlični Škulj. V diviziji II sta bila druga Jernej in Gregor Fakin (ford fiesta rally4), tretja pa Grega Premrl in Gregor Brešer (toyota GT 86). Z razbitim dirkalnikom je reli končal lanski državni prvak Simon Mlinar (peugeot 208 R2).

Nasmejani Mark Škulj (ford fiesta rally4), ki mu zapiske bere Uroš Ocvirk. Foto: Gregor Pavšič

V diviziji III zmaga Humarja, v diviziji I šest posadk v eni minuti

V diviziji III je z relijem najhitreje pričel Jaka Valant (BMW M3). Dobil je obe uvodni hitrostni preizkušnji in imel že skoraj 35 sekund prednosti pred Matjažem Zupančičem (BMW M3). Nato je Valant odstopil, Zupančič zaostal, v boju za zmago pa sta ostala Matic Humar s sovoznikom Maticem Peternelom in Vasja Miklavčič s sovoznikom Martinom Černigojem (renault clio). Humar, sicer sin nekdanjega večkratnega državnega prvaka Aleksa Humarja, je za 43 sekund ugnal Miklavčiča.

Zelo napeto je bilo vse do zadnjega kilometra relija v najbolj množični diviziji I. Igro sekund je v svoj prid odločil Luka Brus s sovoznikom Mitjo Ločnikarjem (MG ZR 105). Toda imel je le sedem sekund prednosti pred posadko Nejc Mrak-Darko Vončina (suzuki swift) in dodatnih 10 sekund pred posadko Primož Kačič-Aljaž Černigoj (MG ZR 105). Prvih šest posadk - za omenjeno trojico še Jereb-Vidmar (VW polo), Božič-Intihar (škoda fabia) in Pivk-Rupnik (MG ZR 105) - je bilo razvrščenih znotraj ene minute. Omeniti je treba izjemen čas Božiča na četrti preizkušnji, je bil - resda zavoljo primernejših gum za dež vseh v ozadju štartne liste - kar drugi najhitrejši med Slovenci.

Reli je skupno končalo 84 posadk, od tega 37 v razvrstitvi slovenskega državnega prvenstva. Naslednji reli za DP bo predvidoma konec junija v Vipavski dolini.

Rezultati za slovensko DP



1. Turk-Ošlaj (hyundai i20 R5) 54:28,3; 2. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 3:01,1; 3. Škulj-Ocvirk (ford fiesta rally4) + 3:42,6; 4. Fakin-Fakin (ford fiesta rally4) + 4:47,7; 5. Premrl-Brešer (toyota GT 86) + 5:09,6; 6. Grossi-Berlot (peugeot 208 R2) + 5:14,3; 7. Kovačič-Zaljuberšek (peugeot 208 rally4) + 5:42,4; 8. Brus-Ločnikar (MG ZR 105) + 6:18,2; 9. Ravenščak-Tomašković (ford fiesta rally4) + 6:21,8; 10. Mrak-Vončina (suzuki swift) + 6:25,2 …

Tri najuspešnejše posadke v slovenskem DP. Foto: Gregor Pavšič

Zmaga v diviziji I za Luko Brusa in Mitjo Ločnikarja (MG ZR 105). Foto: Gregor Pavšič

Nesrečen začetek sezone za državna prvaka v diviziji II Simona Mlinarja in Erika Bizjaka (peugeot 208 R2). Foto: Gregor Pavšič

Če ne zmaguje Aleks Humar, pa to stori njegov sin Matic.