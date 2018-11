Izjemen odziv: Do avta kot do telefona ali Netflixa?

V luči sprememb pri trendih dojemanja lastništva avtomobila pri mlajših generacijah je Volvo v izbranih prodajnih salonih uvedel sistem Care by Volvo. To je naročniški program, s katerim lahko voznik volva najame, vse vzdrževalne obveznosti pa prepusti trgovcu. Zanimanje je bilo do zdaj zelo veliko, tako da se je čakalna vrsta podaljšala globoko v leto 2019, je poročal Autonews Europe.

600 evrov mesečno za najem volva XC40, lastniški stroški vključeni

Volvo je ta sistem lani novembra najprej uvedel za svoj kompaktni crossover XC40. Za mesečno plačilo (odvisno od opreme) med 650 in 850 dolarji (od 600 do 750 evrov) lahko voznik v ZDA najame XC40, trgovec pa skrbi za stroške vzdrževanja, zavarovanja, izgube cene in podobno. Za plačevanje takega zneska se zaveže za obdobje dveh let.

Osnovni izračun najema v ZDA vključuje letno prevoženih 24 tisoč kilometrov. V dveh letih bi tak voznik za uporabo XC40 plačal dobrih 15 tisoč evrov, čemur pa je treba prišteti še stroške goriva.

Po enem letu že lahko menja izbrani model, po dveh pa nato tudi odkupi avtomobil, začne novo dvoletno obdobje najema ali pa avto tudi preprosto vrne. Tak sistem je podoben finančnemu lizingu, le da je pri Volvu kupec tudi lastnik avtomobila. Podobne načine poznamo že iz sveta mobilnih telefonov, pa tudi spletnih naročniških televizijskih sistemov (Netflix, Amazon Prime …).

Veliko zanimanje in dolga čakalna vrsta

Volvo je v štirih mesecih prodal vse razpoložljive najeme za XC40, ki so jih sicer nameravali prodati v obdobju enega leta. Sprva so nameravali tej shemi nameniti deset odstotkov vozil XC40, nato pa so ta delež povečali na 15 odstotkov. Volvo bo tako shemo ponudil tudi v sedmih evropskih državah.