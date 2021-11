Izgube služb, zapiranje tovarn: Nemci protestirajo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi strahu brez izgubo služb so pred tremi tovarnami v Nemčiji protestirali zaposleni pri Boschu, največjem evropskem avtomobilskem dobavitelju.

Protesti in strah pred izgubo služb je spet povezan s prehodom na električne avtomobile. Ti bodo v tovarnah potrebovali manj zaposlenih, saj je njihova sestava mnogo manj kompleksna od klasičnih vozil z motorji na notranje izgorevanje.

Ene od majhnih tovarn za električne avtomobile ne potrebujejo več

Po Volkswagnu so svoj protest organizirali tudi pri Boschu, največjem evropskem dobavitelju v avtomobilski industriji. Zbrali so se zaposleni pred tovarnami v Buehlu, Arnstatdu in Munchnu.

Vse tri tovarne že čutijo vplive elektromobilnosti. Tovarno v Arnstadtu s sto zaposlenimi bodo zaprli in to predvidoma še letos. Tam izdelujejo senzorične dele motorja, ki jih v električnih avtomobilih enostavno ni več. V Buehlu bodo število zaposlenih do leta 2025 postopno zmanjšali za tisoč, v Munchnu pa bodo na druge lokacije razporedili okrog 250 zaposlenih.