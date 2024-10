Izguba izpita zaradi kazenskih točk? Nič še ni izgubljeno!

Varnost v prometu zahteva veliko odgovornosti in pozornosti, a prometne kršitve se lahko zgodijo vsakomur. Poleg denarne kazni lahko prekrški prinesejo tudi kazenske točke , ki se kopičijo in ogrožajo vaše vozniško dovoljenje . V nadaljevanju pojasnjujemo, kaj kazenske točke so, kje jih lahko preverite in izbrišete. Prav tako bomo razkrili, kaj lahko storite, ko pride do izgube vozniškega dovoljenja .

Kaj so kazenske točke in zakaj obstajajo?

Kazenske točke so del sistema, ki voznike spodbuja k spoštovanju pravil cestnega prometa. Namenjene so preventivi, saj naj bi vozniki ob prejetju točk premislili o svojih dejanjih in izboljšali svojo vožnjo. Če voznik v dveh letih doseže 18 ali več kazenskih točk, sledi odvzem izpita za vse kategorije motornih vozil. Sistem kazenskih točk je torej zasnovan za povečanje varnosti na cestah.

Število kazenskih točk lahko preverite na portalu eUprava v razdelku za prekrške. Vpogled je brezplačen, potrebujete pa veljavno digitalno potrdilo (SIGEN-CA).

Je mogoč izbris kazenskih točk?

Kazenske točke se samodejno izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. Seveda pod pogojem, da v tem času ne zberete dovolj točk za odvzem vozniškega dovoljenja. Obstajajo pa tudi drugi načini za izbris točk, ki jih lahko izkoristite enkrat v času dveh let:

Če ste točke prejeli samo zaradi prehitre vožnje (med 4 in 17 točk), lahko opravljanje programa varne vožnje vodi do izbrisa točk.

(med 4 in 17 točk), lahko opravljanje programa varne vožnje vodi do izbrisa točk. Če ste zbrali točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola (med 0,24 in 0,38 mg/l izdihanega zraka), je potreben kontrolni zdravniški pregled.

(med 0,24 in 0,38 mg/l izdihanega zraka), je potreben kontrolni zdravniški pregled. Če je bila vrednost alkohola med 0,38 in 0,52 mg/l, morate opraviti rehabilitacijski program, ki ga določi pooblaščeni izvajalec glede na vaše potrdilo o zdravniškem pregledu.

Preveč kazenskih točk in odvzem izpita – obstaja rešitev

Če zberete 18 ali več kazenskih točk, sledi odvzem vozniškega dovoljenja. Najprej gre za začasen odvzem, kasneje pa lahko pride tudi do trajnega odvzema. A to še ne pomeni, da je vse izgubljeno. Pomembno je, da hitro ukrepate, rešitev pa ponuja tudi Pravnik na dlani. Po prejemu odločbe o začasnem odvzemu lahko na sodišče vložite predlog za začasno vrnitev dovoljenja, pri čemer morate priložiti zdravniško potrdilo in prepričljive argumente, zakaj bi bilo smiselno odložiti izvršitev odločbe.

Sledi odločanje o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja sodišča. Če je prekršek resen, lahko z odločbo določi, da vaše vozniško dovoljenje trajno ni več veljavno. Ko prejmete tovrstno odločbo, imate zopet 15 dni časa, da vložite predlog za odlog izvršitve. S tem sodišče prosite, da uvede preizkusno dobo (med 6 in 24 meseci), v kateri morate spoštovati določene pogoje, kot so rehabilitacijski programi ali udeležba v programu varne vožnje. Seveda v tem času ne smete storiti prekrška, ki bi vam prinesel tri kazenske točke ali več.

