Iz tovarne BMW zapeljali nov avtomobil #foto

S pričetkom proizvodnje iX1 v Regensburgu je BMW izpolnil obljubo izpred dveh let, ko so se zavezali, da bodo do leta 2023 vse njihove tovarne izdelovale vsaj en električni model. Proizvodnjo motorjev na notranje zgorevanje so namreč preselili v Veliko Britanijo in Avstrijo. Začetek proizvodnje obenem prinaša še en pomemben mejnik za znamko, saj na enem proizvodnem traku lahko izdelujejo vse pogonske opcije, obenem pa v tovarni v Regensburgu izdelujejo tudi litij-ionski baterijski paket.

Vsak tretji bo električni

Kot je napovedal Milan Nedeljković, član uprave BMW AG odgovoren za proizvodnjo vozil, bo vsak tretji BMW, ki bo leta 2024 iz tovarne v Regensburgu, poganjal električni pogon. Bavarci so zelo ponosni na svoj pametni proizvodni obrat. Celotna tovarna je namreč digitalizirana, zato je bistveno bolj učinkovito načrtovanje prihodnjih proizvodnih obratov in proizvodnih zmogljivosti, v tovarni pa v svoje proizvodne procese vključujejo tudi umetno inteligenco. Slednja že pomaga v lakirnici, pri čemer so lakirane površine skenirane in nato dokončane s popolnoma avtomatiziranim programom. Poleg tega v tovarni uporabljajo še napredni sistem poimenovan Artificial Intelligence Quality Next (AIQX), ki s pomočjo umetne inteligence uporablja slikovne metode za pregled kakovosti in pri tem pomaga zaposlenim pri odpravljanju napak.

Baterijski paket BMW izdeluje v isti tovarni kjer poteka proizvodnja iX1. Foto: BMW