Iz muzeja na led: osupljivo prvo srečanje dveh legend #video

953 redko zapusti svoje domovanje v Porschejevem muzeju, še manjkrat pa ga obkrožajo kupi snega in ledu. Rojen je za vožnjo po zahtevnih terenih, njegov dom je puščavski pesek ter peklenska vročina in ne temperature pod lediščem, a kljub temu mu je očitno prav prijal obisk ledenega dirkališča.

Kako preživeti 14 tisoč kilometrov dolg puščavski maraton?

Dirkalnik je slonel na seriji G in imel vgrajen skoraj standardni 3,2-litrski bokserski šestvaljni motor. Znižali so mu le kompresijsko razmerje, da je deloval bolje ob slabši kakovosti goriva. A največje spremembe so bile v obliki novega štirikolesnega pogona z razmerjem moči 31:69 v korist zadnji osi. Manjkala ni niti ročna zapora srednjega diferenciala.

Da bi lahko 953 Paris−Dakar opravil s 14 tisoč kilometri na enem najtežjih terenov na Zemlji, so povečali hod koles na 270 milimetrov, namestili sprednje vzmetenje z dvotočkovnim vpetjem in ojačali zadnjo os z dodatnimi blažilniki. Za varnost je skrbela varnostna kletka, za čim manjšo maso pa so vrata, streho, sprednji odbijač in vsa stekla razen sprednjega izdelali iz polikarbonatne plastike. V sprednji prtljažnik so vgradili še 120-litrski rezervoar za bencin in dodatnega 150-litrskega še za voznikov sedež.

Prva dirka, prva zmaga

Francoska dirkalna veterana René Metge in njegov sovoznik Dominique Lemoyne sta ta radikalni 911 popeljala do zmage na prvem nastopu. To je bila prva zmaga za ta avto na legendarni dirki Paris−Dakar. Druga posadka z voznikom Jacky Ickxom in sovoznikom Claude Brasseurjem je po požaru zaradi stika na električni napeljavi padla na 139. mesto, a ji je do konca relija uspelo z borbo in odličnimi vožnjami napredovati vse do šestega mesta.

Skoraj štirideset let kasneje je za volan sedla še ena Porschejeva dirkalna legenda. Kralj ledenih relijev se je prvič srečal z 953 Paris−Dakar v Avstriji na ledenem poligonu v mestecu Zell am See in hipoma do avtomobila pokazal velikansko spoštovanje. ''Seveda, avtomobilu se približaš z določenim spoštovanjem. Veš, kaj vse je dosegel in kako uspešen je bil. Za ljubitelja avtomobilov je to največja stvar, da lahko takšen avto tudi voziš,'' je povedal Walter Röhrl.

Kdor zna, zna

Po pisanju Porscheja je Röhrl že v prvem krogu obvladal 953. S terenskimi pnevmatikami se je takoj spoprijateljil in že po nekaj zavojih drsel skozi ovinke in izkoristil učinek sredinske zapore diferenciala. Z natančnimi pritiski na stopalko za plin je spominjal na dirkaške dni pred pol stoletja, ko je kot mlad dirkač premagoval konkurente v svetovnem prvenstvu v reliju.

Ogled zgornjega videa je obvezen, in ne pozabite prižgati zvočnikov. Zvok porschejevega šestvaljnika je res nekaj posebnega, odmev v zasneženi dolini pa še povečuje dramatični vložek.