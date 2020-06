Iz mesta nogometnih in umetniških prvoligašev prihaja najvarnejši in najbolj povezan SEAT do zdaj

Oblikovalski presežki, ki nam jih je dala katalonska prestolnica, obsegajo različne sfere življenja, od umetniških in arhitekturnih dosežkov neverjetnih razsežnosti do modnih "evergreenov" in avtomobilističnih inovacij, ki izžarevajo ustvarjalnost katalonskega duha.

Barcelona, glavno mesto Katalonije, je navdihujoče mesto z več kot štiri kilometre dolgo peščeno plažo in kar devetimi znamenitostmi, ki se uvrščajo na Unescov seznam kulturne dediščine.

Barcelona je SEAT-ov dom od leta 1950.

Tudi v času, ko nimamo možnosti obiskati te največje prestolnice ob Sredozemskem morju, se lahko čudimo oblikovalskim dosežkom, ki prihajajo iz elegantnega mesta, to slovi po izjemnem šarmu, bogati zgodovini, kulturni raznolikosti, spomenikih in osupljivi arhitekturi, muzejih, galerijah ter zanimivih ljudeh.

Barcelonska plaža Barceloneta se razteza na več kot štirih kilometrih obale.

Katalonci so pomorščaki in ni čudno, da je prva podmornica z motorjem na notranje zgorevanje nastala po načrtu katalonskega inženirja Narcísa Monturiola. Podmornico Ictineo so prvič preizkusili leta 1859.

Slaščice vedno pri roki

Logotip za znamenite lizike je izdelal sam mojster nadrealizma Salvador Dalí. Barcelona obiskovalcem ponuja celo vrsto slaščic, od katerih so verjetno najbolj znani španski vetrci oziroma merenge na tisoč in en način, pa churros iz ocvrtega testa z vročo čokolado in kolački vseh vrst. Barcelona pa je izvozila še eno sladkarijo, znano po vsem svetu, in sicer slavne lizike z vijugastim napisom, ki so jih začeli izdelovati leta 1958, da bi otroci uživali v sladkanju brez popackanih rok.

Poletni sprehodi so veliko bolj lahkotni tudi zaradi obutve, ki so jo izumili v Barceloni – espadrille ali špagarice iz platna in vrvi so bile najprej namenjene preprostim kmetom, zdaj jih nosijo tudi največje zvezde.

Vedno napredno in v svojem slogu

Foto: Reuters Barcelona je tudi eden od največjih svetovnih modnih proizvajalcev in oblikuje trende na vseh svetovnih modnih brveh.

Barve, vzorci, kombinacije in linije, ki prihajajo iz katalonske prestolnice, nas očarajo s svojo barvitostjo, drugačnostjo in neizmerno energijo, s katero tudi sami zažarimo kot ustvarjalci svojega umetniškega izraza.

Najboljše, kar skriva španska trta

Foto: Getty Images Španski odgovor na francoski šampanjec je pijača cava. To je belo ali rosé peneče vino, ki se od francoskega šampanjca razlikuje po malce bolj "zemeljski" aromi. Cava za zorenje potrebuje manj časa, še vedno pa jo starajo kar devet mesecev. Če si boste omislili katalonsko večerjo, potem zraven slastne morske paelle (ki sicer izvira iz Valencie) ponudite kozarec lepo ohlajene cave.

Neverjeten preplet slogov in pripovedne moči

GAUDÍ

Foto: Getty Images Ne moremo govoriti o Barceloni, ne da bi omenili katedralo Sagrada Familia, ki mestu daje značilno panoramsko silhueto. Izjemno delo arhitekta Antonija Gaudíja so začeli graditi leta 1882 in vse kaže, da bo dokončana šele leta 2026, ko zaznamujemo tudi stoletnico Gaudíjeve smrti.

Valovite linije in paleta vseh barv ter kombinacija različnih materialov odlikujejo številne arhitekturne znamenitosti Gaudíjevega opusa. Poleg cerkve Sagrada Familia lahko občudujemo še stavbo Casa Valens, valovito Caso Batllo, spektakularen park Güell v predmestju Barcelone, stanovanjsko hišo Casa Milà ali La Pedrero.

Foto: Reuters

Eden od najbolj ekscentričnih španskih umetnikov je Salvador Dalí, ki je narekoval umetniško gibanje, znano pod imenom nadrealizem. Njegove abstraktne podobe, ki upodabljajo zelo specifično simboliko, se hitro vtisnejo v spomin.

PICASSO

Foto: Reuters Pablo Picasso je v Barceloni doživel svoje najbolj plodno obdobje. Tudi zaradi njega je Barcelona meka ljubiteljev umetnosti.

Španski slikar, grafik in kipar Pablo Picasso velja za enega od najpomembnejših umetnikov 20. stoletja.

MIRO

Foto: Getty Images Še en prvoligaš iz sveta umetnosti prihaja iz Barcelone, in sicer Juan Miro, nadrealistični slikar, kipar in grafik, ki je z abstraktnimi umetninami živih barv ponazarjal svoje vizije in napredna politična prepričanja.

Nogomet vedno navdušuje

Foto: Reuters

Za nogometne navdušence je med obiskom Barcelone obvezen ogled največjega stadiona v Evropi – stadiona Camp Nou, ki pripada domačemu nogometnemu klubu FC Barcelona in sprejme tudi do sto tisoč obiskovalcev.

AVTOMOBILIZEM: katalonska tehnologija za popolno vozno izkušnjo

Novi SEAT Leon je zadnje vozilo, ki so ga oblikovali in razvili v Martorellu pri Barceloni. Odlikuje se z učinkovitejšimi motorji, novimi stopnjami povezljivosti in asistenčnih sistemov, obilico dinamike in privlačnejšo oblikovno zasnovo.

Lahkoten in živahen življenjski slog Barcelone je leta 1950 navdihnil tudi avtomobilistične oblikovalce, da so v Martorellu blizu Barcelone zagnali proizvodnjo avtomobilov SEAT.

Ustvarjalci slogovnega jezika novega SEAT Leona črpajo iz živahnega utripa barcelonskih ulic in žarečega barcelonskega sonca.

Novi SEAT Leon ohranja oblikovalskega duha pod sloganom "created in Barcelona", hkrati pa je najvarnejše in najbolj povezano vozilo z najširšim naborom motorjev, ki jih je znamka kadar koli ponudila kupcem.

Vozilo prinaša velik napredek pri zasnovi notranjosti in zunanjosti, kar mu daje izrazitejši značaj, h kateremu veliko pripomorejo prenovljene dimenzije vozila, skupna proporcionalna razmerja, bolj poudarjen sprednji del in svež pristop k tehnologiji luči – tako notranjih kot zunanjih.

Dizajn sprednjega dela z močnejšo tridimenzionalno povezavo med mrežo hladilnika in sprednjimi lučmi vozilu daje še več značaja. LED-žarometi so pomaknjeni navznoter.

Popolnoma povezano vozilo

SEAT CONNECT vzpostavi brezžično povezavo med pametnim telefonom in vozilom.

Novi SEAT Leon je prvo popolnoma povezano vozilo znamke SEAT.

Povezljivost omogočata vmesnik Full Link – tehnologija Android Auto in brezžični dostop do tehnologije Apple CarPlay – ter spletni infotainment.

V bližnji prihodnosti bo SEAT Leon omogočal uporabo aplikacij in-car, ki bodo razširile in izboljšale uporabniško izkušnjo vožnje. Uporabniki lahko na daljavo dostopajo do podatkov svojega vozila in tudi upravljajo postopek polnjenja ter nadzorujejo delovanje klimatske naprave (velja za priključno hibridne različice).

Varnost na prvem mestu

Novi SEAT Leon ima vgrajenih nekaj najnaprednejših asistenčnih sistemov, med drugim prediktivni sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje, asistenco za zaustavitev v sili (Emergency Assist) in sistem Travel Assist, zato je to najvarnejši avto, kar so jih doslej izdelali pri SEAT-u.

Ko želite pritegniti poglede

Privlačen zunanji videz poskrbi za zavistne poglede, boljše aerodinamične lastnosti pa izboljšajo splošno učinkovitost vozila.

Novi SEAT Leon temelji na videzu svojega predhodnika, a ima močnejši značaj, k čemur pripomorejo mehki prehodi med površinami in popolna kombinacija robov in oblin na pravih mestih.





Pri petvratni različici SEAT Leona znaša prostornina prtljažnika 380 litrov (enako kot v prejšnji generaciji), medtem ko je pri različici Sportstourer na voljo 617 litrov prostornine, kar je 30 litrov več kot pri prejšnji generaciji. Zunanjost novega SEAT Leona izžareva samozavest, eleganco in športnost. V petvratni različici meri novi SEAT Leon v dolžino 4.368 mm (+86 mm), v širino 1.800 mm (–16 mm) in v višino 1.456 mm (–3 mm). Medosna razdalja znaša 2.686 mm, kar je 50 mm več od tretje generacije SEAT Leona. V karavanski različici Sportstourer pa novi Leon v dolžino meri 4.642 mm (+93 mm), v širino 1.800 mm (–16 mm) in v višino 1.448 mm (–3 mm). Medosna razdalja meri 2.686 mm, kar je 50 mm več od prejšnje generacije.Pri petvratni različici SEAT Leona znaša prostornina prtljažnika 380 litrov (enako kot v prejšnji generaciji), medtem ko je pri različici Sportstourer na voljo 617 litrov prostornine, kar je 30 litrov več kot pri prejšnji generaciji.

Širok izbor najsodobnejših motorjev: najboljše zmogljivosti in vozne lastnosti

Pri razvoju novega SEAT Leona so upoštevali realne potrebe današnjega časa, zato so v široki paleti pogonskih sistemov zdaj tudi trije elektrificirani motorji s še večjo stopnjo učinkovitosti.

Za novo generacijo kompaktnega modela so tako v ponudbi bencinski motorji (TSI), dizelski motorji (TDI), motor na stisnjeni zemeljski plin (TGI), dva blaga hibrida (eTSI) in priključni hibrid (eHybrid).

Modeli z avtomatskim menjalnikom DSG so zdaj opremljeni s tehnologijo elektronskega prestavljanja (shift by wire). Sistem je zasnovan tako, da izbirna ročica ni mehansko povezana z menjalnikom, temveč se za prestavljanje uporabljajo elektronski signali.

Bencinski motorji

Razpon moči bencinskih motorjev za novi SEAT Leon sega od 66 kW/90 KM do 140 kW/190 KM.

Standardni bencinski motorji za novega SEAT Leona so vsi opremljeni z direktnim vbrizgavanjem in turbopolnilnikom. Ponudba vključuje dva 1,0-litrska trivaljna motorja TSI (66 kW/90 KM in 81 kW/110 KM), ki sta za SEAT Leon na voljo prvič.

Poleg njiju sta na voljo dva večja, 1,5-litrska motorja (96 kW/130 KM in 110 kW/150 KM), ki bosta s svojo zmogljivostjo navdušila voznika in hkrati zagotovila optimizirano učinkovitost.

Vrh bencinske ponudbe je 2,0-litrski motor TSI z močjo 140 kW/190 KM, ki je kombiniran z menjalnikom z dvojno sklopko.

Dizelski motorji

Nabor dizelskih motorjev ustreza strogim zahtevam najnovejših emisijskih standardov.

Dizelska tehnologija ostaja pomembna, ker pripomore k zmanjšanju izpustov CO2. Za novi SEAT Leon so na voljo trije 2,0-litrski dizelski motorji TDI.

Za motor z močjo 85 kW/115 KM je pri obeh karoserijskih različicah na voljo ročni menjalnik, medtem ko je pri dizelskem motorju z močjo 110 kW/150 KM mogoče izbirati med ročnim menjalnikom in avtomatskim menjalnikom DSG. Za različico Sportstourer je na voljo tudi kombinacija motorja z močjo 110 kW/150 KM, menjalnika DSG in štirikolesnega pogona 4Drive.

CNG

Polnjenje s stisnjenim zemeljskim plinom je tako enostavno kot polnjenje vozila s klasičnim pogonom.

V ponudbi za novega SEAT Leona je tudi motor s pogonom na stisnjeni zemeljski plin (CNG): to je 1,5-litrski TGI z močjo 96 kW/130 KM.

Vozilo ima vgrajene tri plinske jeklenke s skupno zmogljivostjo 17,3 kg, kar novemu SEAT Leonu omogoča doseg 440 kilometrov z enim polnjenjem stisnjenega zemeljskega plina. Če se jeklenke izpraznijo, motor samodejno preklopi na bencinski pogon, da premosti razdaljo do naslednje CNG-polnilnice.

Blagi hibridni sistem (mHEV)

Blagi hibridni sistem uporablja 48-voltni zagonski alternator in 48-voltno litij-ionsko baterijo.

Novi SEAT Leon ravno tako ponuja možnost blage hibridne tehnologije (eTSI), s pomočjo katere kompaktni model dosega še večjo učinkovitost. Sistem, ki je na voljo z 1,0-litrskim motorjem TSI (81 kW/110 KM) in 1,5-litrskim bencinskim motorjem (110 kW/150 KM), združuje 48-voltno blago hibridno tehnologijo in motor z notranjim zgorevanjem zagotavlja dodatno učinkovitost, ki jo prinaša elektrifikacija, namesto z ročnim pa je kombiniran z avtomatskim menjalnikom z dvojno sklopko.

Priključni hibrid

Priključni hibrid je idealna izbira, če želite povečati učinkovitost ali voziti po mestnih ulicah s strožjimi predpisi glede kakovosti zraka.

In ker tudi SEAT čedalje bolj stavi na elektrifikacijo, prihaja s četrto generacijo Leona na trg tudi sodobna priključna hibridna izvedba. Gre za kombinacijo 1,4-litrskega bencinskega motorja TSI in elektromotorja, litij-ionske baterije z zmogljivostjo 13 kWh in šeststopenjskega menjalnika DSG.

Izvedba priključnega hibrida voznikom ravno tako omogoča, da s pomočjo energije, shranjene v bateriji vozila, uporabljajo samo električni način vožnje z dosegom približno 60 kilometrov (po merilih WLTP).