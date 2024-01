Iz Koreje v Slovenijo: največji in najdražji do zdaj #foto

Kia je v Slovenijo pripeljala svoj največji in najdražji avtomobil do zdaj. Športni terenec EV9 je dolg pet metrov, ponaša pa se z naprednim 800-voltnim sistemom in veliko baterijo, ki tehta skoraj toliko kot nekoč "bolhca". Kia v Sloveniji na elektriko še ne stavi svojih glavnih kart, morda bo drugače po letu 2025 – takrat bodo korejske električne avtomobile že izdelovali na Slovaškem.

Tako kot EV6 tudi nova kia EV9 prihaja z električne modularne platforme E-GMP. Športni terenec je resnično velik; dolg je več kot pet metrov (5.010 milimetrov), ima tudi 3,1 metra medosne razdalje. Ponaša se z velikim prtljažnikom, kjer se skrivata še dva dodatna sedeža. V drugi vrsti se pričakovano sedi udobno, prostora za noge je dovolj.

Tekmeci? Takih avtomobilov na trgu res ni veliko. Tesla ima model X, BMW pa iX – ta ni sedemsedežnik. Z več kot petimi metri pa to ni le največja, temveč tudi najdražja kia. V Sloveniji bo EV9 brez upoštevanega popusta (štiri tisoč evrov za gotovinsko plačilo) stal od 88 tisoč evrov. BMW iX stane od 84 tisoč evrov naprej (potrebna so doplačila za primerljivo opremo z EV9), za teslo model X pa je treba odšteti vsaj 102 tisočaka.

Tehnološko je EV9 odličen in obeta veliko

Avtomobila nam sicer še ni uspelo voziti, bi bilo pa prav v zimskih razmerah dobro preizkusiti zanimivo in prav gotovo napredno tehnično zasnovo EV9. Platforma je 800-voltna in EV9 prinaša kar nekaj zanimivih sistemov. Serijska sta tako toplotna črpalka kot sistem za predgretje baterije.

Tega je mogoče zagnati tudi ročno in ne le prek izbire polnilnice v navigaciji. Moč polnenja zahvaljujoč 800-voltnemu sistemu teoretično znaša do 270 kilovatov. Z ustrezno predgreto baterijo in ustrezno polnilnico bo tudi EV9, tako kot EV6, polnil z visokimi močmi in tudi ugodno krivuljo. Za zdaj lahko le ugibamo o porabi tako velikega in tudi težkega vozila. Njegova masa je okrog 2,5 tone, samo baterija s skoraj sto kilovatnimi urami (kWh) ima maso 566 kilogramov. Komaj nekaj več je nekoč tehtala priljubljena "bolhca".

Kia EV9 bo na voljo s pogonom na zadnji ali na vsa štiri kolesa. Pri pogonu zadaj bo sistemska moč 149 kilovatov. Najvišja hitrost bo 185 oziroma 200 kilometrov na uro. Kljub velikemu avtomobilu bo pospešek do sto kilometrov na uro znašal tudi le 5,3 sekunde pri zmogljivejši različici. Foto: Gregor Pavšič

Kakšen bo električni doseg tako velikega športnega terenca?

Zaradi visoke mase poraba energije ne bo najmanjša. Po meritvah WLTP znaša predvidena poraba vsaj 20 kWh na sto prevoženih kilometrov. Če teoretični podatek pretvorimo v realne pogoje, bo poraba vsaj od 25 do 30 kWh. To pomeni od 300 do 400 kilometrov dokaj realnega dosega.

Med tehničnimi sistemi velja omeniti funkcijo V2L ("vehicle to load"), kar pomeni polnjenje zunanjih porabnikov (električno orodje, kuhinja na prostem, drug električni avtomobil …), EV9 je predpripravljen tudi na električne izzive prihodnosti. Svojo energijo bo znal deliti tako z domačo hišo kot tudi električnim omrežjem, ko bo to tehnično izvedljivo.

Prtljažnik ima 828 litrov prostora, pri uporabi vseh sedmih sedežev pa 333 litrov. EV9 bo zanimivo mogoče dobiti v različici s šestimi ali sedmimi sedeži, zgolj s petimi pa ne. Doplačljivo bo mogoče zadnje sedeže tudi vrteti okrog svoje osi.

Kii je uspelo pod sprednji pokrov namestiti še dodatni prtljažnik, ki je v praksi najbolj uporaben za hranjenje polnilnega kabla. Prostornina prtljažnika, odvisno od tipa pogona, znaša od 52 do 90 litrov.

Veliko prostora v drugi vrsti sedežev. EV9 je na voljo s šestimi ali sedmimi sedeži. Foto: Gregor Pavšič

Kia EV6 ima prav tako 800-voltno zasnovo in s tem polnjenje do moči krepko čez 200 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Kia ima sicer med lastniki električnih avtomobilov že tradicionalno dober sloves, ki ga je začel že električni soul. Nato so skupaj s Hyundaijem na namenski 800-voltni električni platformi izdelali EV6, ki (podobno kot sestrski ioniq 5) danes spada med tehnično najbolj dovršene električne avtomobile. EV6 je eden redkih električnih avtomobilov, ki z vidika tehnologije proti koncu desetletja ne bo zastarel.

Globalno ima Kia z elektriko dokaj lepe načrte (milijon prodanih do leta 2026), toda preboj na posameznih trgih bo očitno težak. Na Norveškem električne kie ni med prvimi desetimi najbolje prodajanimi avtomobili lanskega leta, tudi v Sloveniji so lani registrirali le dobrih 40 električnih vozil (EV6 in e-niro). To je le zares majhen delež prodaje Kie v Sloveniji. Lani so prodali 2.500 avtomobilov. Največ povpraševanja je bilo po modelih sportage, xceed in stonic. Letos naj bi prodaja presegala mejo tri tisoč avtomobilov.

Tovarna Kie v Žilini na Slovaškem. Tam bodo že prihodnje leto izdelovali tudi električne avtomobile. Foto: Kia

Težave tudi zaradi proizvodnje v daljni Koreji

Očitno prednost v tehnologiji na trgu, kjer je lani Tesla samo v Sloveniji prodala več kot 1.400 avtomobilov, v prodaji še ne prinaša zagotovljenih uspehov. Težava osrednjih korejskih znamk v Sloveniji (SsangYong električnega torresa šele pripravlja za vstop na trge) je tudi proizvodnja v Koreji. Že od električne hyundai kone naprej se je zapletalo pri dobavah, omejenih kvotah, vsa ta logistika ima svoje stroške, proizvajalci pa razpoložljiva vozila raje pošljejo na razvite trge z večjim potencialom, kot ga ima Slovenija. Kia EV6 v Sloveniji brez upoštevanih popustov in subvencij stane od 60 tisoč evrov naprej. Primerljiva tesla model Y je deset tisoč evrov cenejša.

Kmalu električne kie tudi iz slovaške Žiline

Toda sredi desetletja, ko morda Korejci pri elektriki take tehnične prednosti ne bodo več imeli, bo morda že drugače. Kia bo tovarno v slovaški Žilini preuredila za proizvodnjo električnih modelov. Nekatere klasične avtomobile bodo iz proizvodnje umaknili in jih z letom 2025 nadomestili z novimi električnimi.

Natančni načrti še niso znani. Slovaki bodo predvidoma izdelovali predvsem nove manjše električne avtomobile. Kia načrtuje modele, kot so EV3, EV4 in EV5. Vse tri bodo razkrili prihodnje leto, EV3 morda že letos proti koncu leta. Za Žilino sta najverjetnejša modela EV3 in EV4.