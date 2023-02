Iz Kitajske v Slovenijo: visoki načrti in nižje cene #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

MG Motors je že 99 let stara avtomobilska znamka, nekoč ponos Britancev, zdaj pa že dolgo v lasti kitajskega velikana SAIC. Že do zdaj so bili v Sloveniji med znamkami s kitajskim poreklom najbolj vidno in številčno zastopani, z novo ureditvijo so ambicije tako na evropskem kot tudi na slovenskem trgu postale še večje. Bo že letos na slovenskih cestah več kot tisoč njihovih avtomobilov?

Znamko MG Motors v Sloveniji namreč zastopa podjetje Grand Automotive (del izraelske skupine Taavura), ki ga sicer poznamo tudi kot uvoznika znamk Renault, Nissan in Dacia. Čeprav je bil "kitajski" MG do zdaj znan predvsem po električnih vozilih, bodo levji delež prodaje predstavljali bencinski in hibridni modeli. Zato tudi visoki prodajni cilji, ki segajo proti 1.300 avtomobilom letno.

"Slovenija je v regiji naš najpomembnejši trg tako po obsegu kot tudi po deležu fizičnih strank. Zato so tudi cilji visoki, upamo na prodajo okoli stotih avtomobilov mesečno. Po pričakovanjih bo deset odstotkov električnih vozil, slabo tretjino bo predstavljal model HS, okoli 60 odstotkov pa modela ZS," je povedal direktor MG Adriatic Nenad Pleteš.

Električni avtomobil MG ZS EV smo pred leti že testirali. Do zdaj je avtomobile te znamke namreč uvažalo podjetje Planet Solar, ki zdaj prevzema le še trgovsko funkcijo v Ljubljani (skupaj še z drugo kitajsko znamko Aiways) − skupno je za zdaj trgovcev šest (Koper, Ljubljana, Jesenice, Maribor, Celje, Novo mesto), po Pleteševih besedah se jim bo pridružil še sedmi.

Cene bodo eden glavnih adutov

Ponudba znamke MG je prav gotovo prijetna popestritev trga, in sicer gledano iz razmerja med ceno in splošno kakovostjo avtomobilov. Ti avtomobili se sicer postavljajo nad znamko Dacia, a zato bodo lahko zarezali v prodajno pogačo nekaterih velikoserijskih znamk. "Na nobenega ne ciljamo, kupce pričakujemo z vseh strani po malo," pravi Pleteš.

Model ZS poganjata atmosferski 1,5-litrski štirivaljni ali litrski trivaljni turbo motor. Oba sta klasična bencinska motorja, dizelskih v ponudbi ni. Tak 4,3 metra dolg avtomobil bo stal od 17.500 evrov naprej, tudi v najvišjem paketu opreme s samodejnim menjalnikom še vedno zelo sprejemljivih 22.500 evrov. Model HS je približno 30 centimetrov daljši, cene zanj pa se bodo gibale med 24 in 30 tisoč evri.

Kaj pa elektrika? Prihajajo MG 4, MG 5 in marvel.

Letos spomladi na trg prihaja še električni MG 4, jeseni nato še MG 5, prihodnje leto pa tudi model marvel. Ta avtomobil smo včeraj v Ljubljani tudi preizkusili, a ker so proizvodne kapacitete za zdaj izjemno omejene (trikrat več je naročil, kot je na voljo vozil), so njegov prihod na trg zamaknili.

"SAIC je za znamko MG v Evropi najprej predvidel električne modele, ki so bili dobri za utrjevanje prepoznavnosti znamke. Zdaj jim dodajamo bencinsko gnane modele, ki pa so ključni za doseganje želenega obsega prodaje in tudi za naš posel. Srednjeročno bodo zelo pomembni tudi priključni hibridi, kakršen je model eHS," je še povedal Pleteš.

V boj proti dolgim dobavam prednastavljeni paketi

Posebnost prodajnega koncepta znamke MG je tudi v prednastavljenih paketih, ki vključujejo tudi že ceno kovinske barve. Osebnih prilagoditev avtomobila bo tako zelo malo, avtomobile bodo naročali vnaprej prek prodajnih vzorcev, kar bo omogočilo hitrejše dobavne roke. Avtomobile izdelujejo na Kitajskem in jih proti Evropi vozijo prek pristanišča v Šanghaju. Povečan obseg prodaje v Evropi bo tako tudi dobra novica za Luko Koper.

MG marvel v Sloveniji od leta 2024:

