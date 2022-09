Danes se je začel že 21. Evropski teden mobilnosti (ETM), ki bo trajal do 22. septembra. To je tudi dan brez uporabe avtomobila. Letošnji poudarek se glasi "Trajnostno povezani" in poudarja pomen dobro povezanih skupnosti za dvig kakovosti bivanja.

Hoja, kolesarjenje, vožnja z e-skirojem in druge oblike mikromobilnosti manj onesnažujejo okolje kot vožnja z motornimi vozili.

Slovenci smo sicer izrazito avtomobilni, kažejo podatki Ministrstva RS za infrastrukturo. Skoraj 70 odstotkov vseh poti opravimo z avtomobilom in v dveh tretjinah osebnih vozil se vozi le ena oseba. Povrhu več kot 50 odstotkov voženj z avtomobilom opravimo na razdalji, krajši od dveh kilometrov.

Električni skiro največkrat do pet kilometrov

Letos beležimo že dve smrtni žrtvi voznikov e-skirojev in 149 udeleženih v prometnih nesrečah e-skirojev. Agencija za varnost prometa (AVP) je s spletno anketo med več kot 1.100 sodelujočimi ugotavljala poznavanje pravil za vožnjo e-skirojev in posebnosti tovrstne mikromobilnosti. Vozniki najpogosteje uporabljajo e-skiro za razdalje do pet kilometrov, večkrat na teden in kot alternativo hoji ter vožnji z avtomobilom.

Kar 82 odstotkov anketirancev podpira ukrep dviga starostne meje za vožnjo e-skiroja z zdajšnjih 12 na 15 let. Čeprav je uporaba zaščitne čelade obvezna do 18. leta, več kot tri četrtine (78 odstotkov) vprašanih podpira zakonsko obvezo nošenja ne glede na starost.

Foto: Bojan Puhek

"Gradnja kolesarskih stez, rumenih pasov za javni potniški promet in vzpostavitve novih železniških povezav so le nekateri od ukrepov, ki trajnostno mobilnost delajo dostopnejšo za vse ter imajo za skupnost velik pomen. Projekti, kot je ETM, vztrajno dvigujejo zavedanje o pomenu aktivne mobilnosti," je ob tednu, posvečenem trajnostni mobilnosti, dejal minister za infrastrukturo Bojan Kumer, ob tem pa še poudaril pomen zelenega prehoda in trajnostnih naložb tako na občinski kot državni ravni.



Med 16. in 22. septembrom bodo občine tako prebivalce kot obiskovalce povabile k udeležbi v raznovrstnih aktivnostih: organizirani bodo na primer kolesarski izleti, brezplačne popravljalnice koles, Dan brez avtomobila in Park(irni) dan, ponekod bodo razdaljo označevali celo Peš kažipoti. Vrtci in šole bodo najmlajše k hoji spodbujali z igrama Beli zajček in Kokoška Rozi, nekatere učence pa bosta do šole pospremila Pešbus in Bicivlak. Občine bodo predstavile tudi nove pridobitve, na primer izboljšave kolesarske infrastrukture, k sodelovanju pri načrtovanju pa bodo povabile tudi občane. Aktivnosti ETM se bodo marsikje prepletale z evropskim letom mladih, programi delavnic in dogodkov po vsej Sloveniji.

Druga letošnja smrtna žrtev na e-skiroju

Letos do sredine septembra je v prometnih nesrečah zabeleženih že 149 udeleženih voznikov e-skirojev, s čimer so že krepko presežene lanske celoletne številke (109 voznikov e-skirojev).

Najpogostejša vzroka za njihove prometne nesreče sta neprilagojena hitrost ter neupoštevanje pravil o prednosti. V 97 primerih so vozniki e-skirojev prometno nesrečo povzročili sami. Umrla sta dva voznika e-skiroja, ki sta smrtno prometno nesrečo povzročila sama, oba samoudeležena. Oba voznika sta bila brez čelade.

Letos je bilo v prometnih nesrečah e-skirojev 23 oseb hudo, 105 oseb pa lažje poškodovanih.

Policisti zabeležili 516 kršitev

Policija je letos do sredine septembra pri voznikih e-skirojev zabeležila že 516 kršitev cestnoprometnih predpisov, najpogosteje zaradi napačne strani/smeri vožnje, neprilagojene hitrosti, alkohola, uporabe mobitela in drugih naprav med vožnjo ter neuporabe čelade do 18. leta.

Kar 69 odstotkom vprašanih se vožnja z e-skirojem ne zdi varna, 83 odstotkov vprašanih tudi meni, da večina uporabnikov e-skirojev ne spoštuje zakonske omejitve hitrosti, ki znaša 25 km/h.