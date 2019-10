Iskanje rešitev na Brniku: pet dni, 10 odstotkov manj potnikov

Letališče Jožeta Pučnika je do konca septembra sicer sprejelo 1,4 milijona potnikov, kar je bilo 1,9 odstotka več kot v enakem obdobju lanu, kažejo podatki letalskega portala Exyuaviation. Skrbijo predvsem podatki za september, ko se že močno pozna konec delovanja prevoznika Adria Airways. Ta je veliko večino svojih poletov zaključil 25. septembra in nato pet dni pozneje razglasil stečaj. Tudi zadnjih pet dni pa je povzročilo občuten padec potnikov. Septembra so jih na Brniku zabeležili 172 tisoč, v letos rekordnem mesecu avgustu pa 211 tisoč. To število sicer nekatere potnike (tiste, ki na Brniku zgolj prestopajo) upošteva dvojno.

Gibanje števila potnikov v letošnjem letu:

Št. potnikov Sprememba Januar 103.525 + 3,1 % Februar 105.470 + 6,3 % Marec 133.641 + 3,0 % April 157.992 + 0,1 % Maj 170.307 + 1,8 % Junij 188.622 + 6,7 % Julij 207.292 + 4,2 % Avgust 211.431 + 4,5 % september 172.387 - 10,1 %

Vir: Exyuaviation

Vizija brniškega letališča z novim terminalom. Foto: Fraport

Kakšna bo prihodnost?

Na brniškem letališču letos pričakujejo padec med 100 in 200 tisoč potniki, kar prinaša tudi neposredne posledice na poslovanje letališča v lasti nemškega Fraporta. Nadaljnje poslovanje bo odvisno predvsem od dogovorov z drugimi letalskimi družbami in širitvijo obsega njihovih letov na napovedane destinacije. Ljubljano bodo z Zürichom, Münchnom, Frankfurtom in Brusljem povezali Swiss Airlines, Lufthansa in Brussels Airlines. Širitev obsega poletov v Pariz napoveduje tudi Air France, prav tako bosta svoje povezave z Ljubljano širila tudi poljski LOT (Varšava) in Aeroflot (Moskva).

Nov terminal bo potreboval bistveno več potnikov

Bankrot Adrie Airways je za letališče prišlo kmalu po tistem, ko so začeli s pripravo na gradnjo novega potniškega terminala.

Gradnja bo predvidoma trajala 18 mesecev. Testiranje nove opreme načrtujejo za januar leta 2021, junija tega leta pa naj bi ga tudi uradno odprli. Terminal se bo razprostiral na deset tisoč kvadratnih metrih. Imel bo 22 okenc za prijavo na polet, pet varnostnih stez, tri sisteme za prihod prtljage, novo brezcarinsko trgovino in podobno.

Nov terminal bo dnevno kapaciteto potnikov povečal s 500 na 1.280. Zdajšnji terminal bodo v fazi gradnje tudi delno prenovili, v prihodnje pa ga bodo predvidoma uporabljali predvsem za nizkocenovne prevoznike.