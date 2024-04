Investicija kar doma? Kdor lahko izstavi račun, lahko posluje.

O električnih polnilnicah navadno govorimo kot o nuji za obstoječe in prihodnje lastnike električnih avtomobilov, toda polnilnice bodo kmalu postale tudi vse zanimivejša naložba, aktiven del pametnih dinamičnih električnih omrežij in morda tudi nepričakovan vir zaslužka za lastnika hiše, ki ima ob njej parkirni prostor za vsaj en dodatni avtomobil.

Prihodnost v pogostejših in zato krajših polnjenjih

Nedavno smo poročali o slovenski platformi justCharge, ki je postala del družbe Ngen in omogoča samodejno aktivacijo polnjenja električnih avtomobilov. Ta ista platforma pa je zanimiva tudi za nasprotno stran uporabnikov, in sicer tistih, ki želijo vlagati v električne polnilnice. Te za marsikatero poslovno družbo postajajo nuja, a obenem tudi dobra priložnost - ne le za graditev znamke in nudenja storitve gostov, temveč tudi za redne prihodke.

Polnjenje električnih avtomobilov večinoma opravljamo doma, polnjenja na poti pa morajo postati sprotna in časovno kar najmanj obremenjujoča. To je mogoče doseči z visokozmogljivimi polnilnicami, ki lahko v desetih minutah dodajo od sto do 150 kilometrov dosega, ali pa z ustrezno šibkejšimi polnilnicami na skrbno izbranih mestih. Tako lahko lastnik električni avtomobil priklopi, kadar ima za to možnost in za potrebe polnjenja kar najmanjkrat zapravi svoj čas. Z razvejano ponudbo polnilnic bo lažje tudi ujeti čas cenejše elektrike.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Gregor Pavšič

Izhodišči sta dve - polnilnice so dobra dodana vrednost za praktično vse turistične objekte. Glede na predviden čas, kako dolgo bo gost tam prisoten, je mogoče izbrati moč polnilnice. Pred trgovskimi centri si želimo močnejših polnilnic, pred restavracijami ali hoteli pa so pričakovane že veliko šibkejše polnilnice z izmeničnim tokom AC. Vsako malo večje mesto ne bi smelo biti brez hitre polnilnice DC (moč vsaj 50 kW).

Turistični gosti iz zahodnih in severnih držav (Skandinavija, Nizozemska, Belgija, Francija, Nemčija …) bodo v vse večjem številu prihajali z električnimi avtomobili. Obstaja resna možnost, da se bodo taki gosti izognili ponudnikom brez urejenega polnjenja za vozila. Polnilnica na ciljni destinaciji potovanja je za vsakega lastnika električnega avtomobila neprecenljiva.

Foto: Gregor Pavšič

Drugo izhodišče za nepogrešljive polnilnice pa bodo parkirišča pred podjetji. Tu ni potrebe po visoki moči polnjenja. Delovnik od osem do deset ur omogoča polnjenje za zaposlene. Že zdaj se dogaja, da je cena električne energije nižja tekom dneva in ne več ponoči, kot je to veljalo do zdaj. Kmalu bo morda pomembneje imeti polnilnico v službi kot doma.

V dogledni prihodnosti bodo vozila s sistemom V2G (vehicle to grid) postala tudi aktivni del uravnavanja med proizvedeno in porabljeno električno energijo v omrežju. Lastnik podjetja lahko prek enotnega sistema ureja ceno polnjenja, razne bonitete in podobno.

Foto: Jan Lukanović

Širok spekter nastavitev za uporabnike polnilnic

"Naš sistem je primeren za vsa taka podjetja. Tako za turistične ponudnike z odprtimi parkirišči kot tudi podjetja z zaprtim tipom parkirišč, ki jih imajo na primer za svoje zaposlene. Prek našega sistema vodijo celoten nadzor in analitiko," pravi Simon Klemenšek, ki vodi prodajo projekta justCharge.

Lastnik polnilnic lahko elektriko ponuja brezplačno, lahko pa nastavi tudi ceno za vsako kilovatno uro električne energije, morebitne penale za dolgo polnjenje in podobno. Za podjetja je po besedah Klemenška tak sistem najprej dodana vrednost, nato pa tudi nova priložnost za zaslužek.

Na podlagi izračuna njihove platforme je mogoče oceniti obseg prometa in v kolikšnem času se določene naložbe povrnejo.

Foto: Jan Lukanović

V primeru enkratnih gostov se aktivacija polnjenja sproži prek kode QR, pri zaprtih sistemih v podjetjih pa je polnjenje samodejno. Če bi bilo brezplačno, bi zadoščalo le s kablom povezati avtomobil in polnilnico, pri plačilu pa se telefon prisloni k napravi in ta prek tehnologije NFC zazna uporabnika.

"Nastavljamo lahko ceno polnjenja, morebitno priključnino, zaračunavanje po daljšem polnjenju in podobno. Vse je v rokah lastnika in upravitelja infrastrukture. Že danes se investicija obrne v doglednem času. To je predvsem dodana vrednost določenih poslovnih subjektov. V prihodnje pa bo to lahko resen vir prihodka. Ko so nastavitve narejene, justCharge implementiran in je postavljena zaledna infrastruktura, celoten proces poteka v ozadju samodejno. V prihodnje bo investicija še hitreje povrnjena," pojasnjuje Klemenšek.

Javna polnilnica kar na domači hiši?

Ker po uradni statistiki dve tretjini Slovencev živi v stanovanjskih hišah, kjer je torej električni avtomobil mogoče polniti doma, pa je zanimiva še ena možnost. Kdor bi imel poleg svoje hiše urejen dovoz ali manjše parkirišče, bi svojo domačo vtičnico prek take platforme lahko ponudil v javno uporabo.

Platforma justCharge bi namreč rešila vprašanje tako nadzora nad polnjenjem in sistema aktivacije kot tudi plačila s pravnoformalnega vidika. Tako domačo "javno" polnilnico bi lahko postavil vsak, ki bi imel ustrezno poslovno dejavnost in bi mesečno lahko na Ngen kot upravitelja justCharge izstavil račun.

"Doma bi potrebovali način za izstavljanje računa na naš naslov. To je formalna obveza. Vsak, ki to izpolnjuje, lahko postane del mreže. Na dolgi rok bo imel zagotovo dobiček, seveda pa se vsak sam odloči, koliko polnilnic bo ponudil in kakšna bo njihova moč," pojasnjuje Klemenšek.