Imate iPhone? BMW kot prvi s to novostjo.

BMW bo nadgradnjo svojega operacijskega sistema naložil na več kot 750 tisoč svojih modelov, kar je do zdaj največ med evropskimi proizvajalci avtomobilov. Foto: BMW

BMW še naprej pospešeno razvija umetno pamet pri svojih modelih, zlasti pa veliko poudarka daje na dobro povezljivost s telefoni iPhone. Tako so imeli med prvimi brezžično povezavo Apple carplay, zdaj pa so to v celoti nadgradili. Ne le za najdražje modele, posodobitev prek zraka bo omogočila, da se bodo prvič pri modelih te znamke podatki z navigacijske naprave prek mobilnega telefona prikazovali tudi na projicirnem zaslonu.