Ima prav? To je javno pismo šefa Renaulta.

Luca de Meo, nekdanji šef Seata, zadnja leta vodi Renault. Foto: Renault Luca de Meo, generalni direktor skupine Renault Group, je objavil pismo Evropi, ki ga je poslal ključnim odločevalcem in deležnikom po vsej Evropi. V tem dokumentu na dvajsetih straneh, ki so na voljo v 12 evropskih jezikih, nagovarja vse akterje evropskega političnega življenja.

"Preden volilna kampanja preide v vroče soočanje argumentov, želim, da bi bil slišan tudi moj glas, pa ne zato da bi se vmešaval v politiko, pač pa da bi prispeval k izbiri prave politike," je zapisal uvodoma.

Kitajska nevarnost niso le električni avtomobili. MG 3 je hibrid, ki bo v Evropi precej cenejši od domače konkurence. Foto: MG Motors

Tudi Renault še ni dosegel večjega deleža električnih vozil znotraj svoje prodaje. Po meganu je novi adut tudi scenic. Foto: Gregor Pavšič

Avtomobilska industrija v Evropi zaposluje 13 milijonov ljudi in se nahaja pred mnogimi ključnimi odločitvami. "Američani spodbujajo, Kitajci načrtujejo, Evropejci pa regulirajo," je poudaril prvi mož Renaulta, ki je tudi predsednik Združenja evropskih avtomobilskih proizvajalcev ACEA.

Strategija Evropske unije postavlja leto 2035 kot mejnik, ko naj v Evropi ne bi več prodajali novih avtomobilov s klasičnimi motorji. Do takrat je šele deset let, a vsi evropski proizvajalci so do zdaj dosegli le majhne deleže električnih avtomobilov v svoji celotni prodaji. Pred volitvami v Evropski parlament se že odpira tema ukinitve te strategije, ki pa jo je vendarle treba videti tudi z vidika globalnih premikov in vlaganja predvsem Kitajcev v alternativne pogone. ACEA kot združenje proizvajalcev za zdaj podpira "strategijo 2035".

"Z Airbusom smo že pokazali, kaj zmore Evropa. Z okrepitvijo spodbud k sodelovanju bomo našo industrijo usmerili na pot oživitve," meni de Meo.

Nekateri izzivi evropske avtomobilske industrije:

dobra tretjina (35 odstotkov) lani prodanih električnih avtomobilov po celem svetu je bilo kitajskih,

kitajski avtomobil srednjega razreda je od šest do sedem tisoč evrov cenejši od evropskega, kar je v povprečju 25 odstotkov cene,

Kitajci za razvoj enega novega vozila potrebujejo največ dve leti, v Evropi ta cikel traja od tri do pet let,

Kitajci so v obdobju do leta 2022 imeli od 110 do 160 milijard evrov subvencij za svoje proizvajalce,

v Evropi je vsako leto od osem do deset novih uredb,

evropski avtomobili so danes za 60 odstotkov težji kot pred 20 leti,

novi avtomobili danes v Evropi stanejo 50 odstotkov več kot pred 20 leti,

povprečna starost evropskega avtomobilskega parka je že 12 let,

do 25 odstotkov sredstev za raziskave in razvoj proizvajalci v Evropi porabijo za izvajanje zakonodajnih predpisov.

De Meo zagovarja ekipno delo

Glede na to, da je do evropskih volitev le še nekaj tednov, ta dokument po besedah de Mea poziva k evropski mobilizaciji, da bi skupaj uspeli v energetskem prehodu avtomobilske industrije. Pa tudi, da bi to obdobje preobrazbe brez primere postalo odskočna deska za industrijsko prenovo v Evropi z razvojem medsektorskega sodelovanja in vodenjem obsežnih projektov med javnim in zasebnim sektorjem.

Oblikoval je sedem priporočil in osem ukrepov za razvoj resnične evropske industrijske politike, konkurenčne in razogljičene: "Evropa mora izumiti hibridni model", na primer z vključitvijo "200 največjih evropskih mest v strategijo za razogljičenje", z ustanovitvijo "industrijske lige prvakov" za nagrajevanje akterjev, ki so zavezani prehodu, in z vzpostavitvijo "zelenih ekonomskih con", ki bi skoncentrirale naložbe in spodbude za energetski prehod.

Na čelu električne revolucije predsednik Renault Group predlaga tudi začetek desetih velikih evropskih projektov na strateških področjih, ki daleč presegajo zgolj avtomobilski sektor. Tu gre seveda za spodbujanje prodaje majhnih evropskih avtomobilov, pa tudi za revolucionarno dostavo v zadnjem delu poti, za razvoj polnilne infrastrukture in tehnologije V2G, povečanje konkurenčnosti Evrope na področju polprevodnikov in podobno.