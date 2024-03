Investicija za osem milijonov evrov: v bližini Celovca smo odkrili pravo čudo #foto

Foto: Gregor Pavšič Z električnim avtomobilom toyota bZ4X smo opravili vožnje po avstrijski Koroški in preverjali, v kakšnem stanju je javna polnilna infrastruktura pri naših severnih sosedih, kjer je raven preboja elektromobilnosti nad evropskim povprečjem in je dvakrat višja kot v Sloveniji. Lani je delež električnih avtomobilov med vsemi novoregistriranimi avtomobili znašal 15 odstotkov. Trenutno se po avstrijskih cestah vozi 161 tisoč električnih avtomobilov, kar so dobri trije odstotki njihovega voznega parka.

15 minut iz Celovca pravo čudo ...

Več o izkušnjah s koroških cest v prihodnjem tednu, tokrat pa le vpogled v primer zgledne gradnje celovitega polnilnega centra. Ta stoji neposredno ob hitri cesti, vsega 15 minut stran od Celovca, in sicer pri mestecu St. Veit. Tam je bilo nekoč klasično počivališče, zdaj pa na 45 tisoč kvadratnih metrih gradijo pravi solarno-polnilni kampus, ki že danes pusti močan vtis s številom ultrazmogljivih polnilnic, neposredno pokritostjo s sončnimi elektrarnami in skrbjo za udobje obiskovalcev.

Foto: Sonnenkraft Campus

Foto: Sonnenkraft Campus

Koroško podjetje Vivatro v sodelovanju s SKW Sonnenpark (podjetje za proizvodnjo produktov na osnovi sončnih elektrarn) gradi prvi avstrijski "doživljajski in kompetenčni center za električno energijo" – tako ga opisujejo sami.

Gradili ga bodo v treh gradbenih fazah, ki bodo gotove do leta 2026. Zahvaljujoč dva tisoč kvadratnim metrom površine vgrajenih sončnih elektrarn in letne proizvodne kapacitete 350 tisoč kilovatnih ur (kWh), bo polnilni park samega sebe oskrboval z zeleno elektriko. Že prva in druga gradbena faza bosta zahtevali investicijo 2,6 milijona evrov, celotna investicija v pravi kampus pa znaša osem milijonov evrov. Gradijo namreč tudi konferenčni in predstavitveni center, prav tako pisarne za souporabo ("coworking").

Foto: Gregor Pavšič

Kar 24 ultrazmogljivih polnilnic, skupaj 50 priključkov

Center so odprli lani jeseni in nato v uporabo kmalu predali dvanajst Teslinih superhitrih polnilnic. Nato so dodali še Smatricsove 300-kilovatne ultrazmogljive polnilnice za preostale ponudnike. Tudi teh je kar dvanajst. Tako obsežnih polnilnih parkov v naši regiji praktično še ni, avstrijski primer pa je dober primer prakse v prihodnje. Tudi ELES v Sloveniji napoveduje podobne parke, prvega bomo predvidoma dobili ob avtocesti pri Novem mestu.

Foto: Gregor Pavšič

Ob obisku smo bili na polnilnicah z električno toyoto sami. Postanki na takih polnilnicah so navadno kratki in ne bi smeli trajati več kot pol ure. Resnici na ljubo tudi elektrika pri tako močnem polnjenju ni poceni in gre predvsem za rešitev takrat, ko je voznik na daljši poti oziroma potrebuje "na hitro" nekaj energije za pot do naslednjega cilja.

Koroški primer je zanimiv tako zaradi nadstreškov, kjer se bohotijo sončne celice, in prijetnih sob z delovnim kotičkom, avtomatom za kavo ter nadstandardnim udobjem, sploh če tak polnilni center primerjamo z večino preostalih javnih polnilnic.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič