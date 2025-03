Prejšnji teden smo vzporedno testirali tri nove električne avtomobile z izhodiščno (ali realno) ceno med 25 in 30 tisoč evri. To so bili dongfeng box, renault 5 in citroën e-C3. Med njimi so bile precejšnje razlike, z nekaj opreme je bil najcenejši box s ceno slabih 25 tisočakov. Pri ceni (petka) in opremi (e-C3) imata tekmeca več omejitev.

Obe bateriji nad 40 kWh, cene pa večinoma pod 30 tisočaki

Nov resen tekmec za vse tri pa bo novi hyundai inster. Prve avtomobile so že pripeljali v Slovenijo in objavili tudi cene. Osnovni se bo začel pri 24 tisoč evrih, tudi četrti in s tem najbolje opremljeni paket pa bo stal manj kot 29 tisočakov. Že osnovni inster ima na primer radarski tempomat, samodejno klimatsko napravo, infozabavni sistem in vzvratno kamero. Različica z večjo baterijo je dražja za 1.600 evrov, le pri večji bateriji pa najbolje opremljeni paketi presežejo mejo 30 tisočakov. Upoštevati je treba še možnost subvencije 7.200 evrov, kar cene spusti krepko pod mejo 20 tisoč evrov.

Na voljo bosta bateriji s kapaciteto 42 ali 49 kilovatnih ur (kWh), najvišja hitrost je 150 kilometrov na uro, doseg po WLTP pa do 350 kilometrov. Avtomobil poganja 71-kilovatni ali 84-kilovatni elektromotor, ki moč prenaša na sprednji kolesi.

Inster je sicer dolg 3,8 metra, širok 1,61 metra, medosna razdalja pa meri 2,58 metra.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai