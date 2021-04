Huawei vstopa v nov svet, to je njegov prvi avto #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je prvi avto, ki ga je Huawei razvil s podjetjem Cyrus. Foto: Seres

Huawei je v svetu poznan predvsem kot proizvajalec mobilnih telefonov, a tokrat se je ta kitajski gigant podal tudi v avtomobilske vode in predstavil svoj prvi avtomobil.

Tako kot pri številnih skupnih projektih kitajskih podjetij se je tudi Huawei pri razvoju svojega avtomobila povezal z znamko Cyrus, obe podjetji pa sta SF5, električnega križanca, predstavili pod skupno znamko Seres.

Srednje veliki križanec stavi na tehnološko naprednost

SF5 ni ravno postavljač, a njegovo bistvo je skrito v podrobnostih. Predvsem stavi na tehnološko naprednost, tako kot se od enega Foto: Seres največjih igralcev v svetu mobilnih telefonov spodobi. Huawei je poskrbel za razvoj napredne večopravilne enote, ki se s pametnim mobilnikom poveže v nekaj sekundah ter samodejno prenese glasbo in navigacijske podatke v avto. Vgrajen ima tudi napredni sistem glasovnega upravljanja in enajst zvočnikov z dvema "nizkotoncema" za vrhunsko zvočno izkušnjo.

Ta 4,7 metra dolg, 1,9 metra širok in 1,6 metra visok križanec se velikostno umešča med srednje velike križance, kot je recimo audi Q5. Njegovo medosje meri 2.875 milimetrov. V notranjosti se pohvali še z digitalnimi merilniki, dvokrakim volanskim obročem in vrtljivim stikalom menjalnika. Ne manjkajo niti ambientalna osvetlitev, panoramska streha in leseni oziroma kovinski dodatki.

SF5 je opremljen še z radarjem, ultrazvočnimi senzorji in kamerami. Z njihovo pomočjo delujejo aktivni tempomat, asistent za vožnjo v prometnih zastojih, samodejno zaviranje v sili in sistem za nenamerno zapustitev voznega pasu.

Električni avto z bencinskim motorjem

Podobno kot Nissan sta se tudi Huawei in Cyrus odločila za bencinski motor, ki služi kot generator električne energije. 1,5-litrski štirivaljni motor tako poganja dva elektromotorja, kjer se skupna moč ustavi pri 405 kilovatih in 820 njutonmetrih navora. Pri Huaweiu pravijo, da avto do stotice potrebuje 4,7 sekunde.

Izključno na električno energijo lahko prevozi do 180 kilometrov oziroma več kot tisoč kilometrov z motorjem. SF5 so danes ponoči razkrili na avtosalonu v Šanghaju, njegova cena na domačem trgu pa znaša 216 tisoč juanov oziroma 27 tisoč evrov.

Foto: Seres

Foto: Seres