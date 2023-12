Huawei k poslu snubi tudi Mercedes in Audi

Huawei bo svojo poslovno enoto za razvoj pametnih avtomobilskih tehnologij javno prodal, k partnerstvu pa so povabili tudi nemška proizvajalca Mercedes in Audi.

Kitajski Huawei se pripravlja na vstop na avtomobilski trg. Ustanoviti nameravajo tudi novo podjetje za razvoj pametnih avtomobilskih tehnologij in pri tem iščejo tudi partnerje zunaj Kitajske. Po poročanju Reutersa so sodelovanje ponudili tudi Mercedesu in Audiju. V primeru dogovora naj bi jim ponudili od tri do pet odstotkov lastniškega deleža. Mercedes naj bi sodelovanje neuradno zavrnil, saj bodo programske rešitve raje razvijali sami, odziv Audija za zdaj še znan. Ker gre za zaupne pogovore, uradnih komentarjev iz Nemčije in tudi Huaweia še ni.

Sodelovanje s partnerji zunaj Kitajske bi lahko po ocenah analitikov tudi pomagalo Huaweiu pri geopolitičnem statusu, ki se je zaostril leta 2019 po sprejetih sankcijah proti tej kitajski znamki v ZDA.

Huawei je prejšnji mesec napovedal, da bo svojo poslovno enoto Intelligent Automotive Solution (IAS) ločil od osnovnega podjetja in zanj tudi opravil javno prodajo. Vrednost tega podjetja bi bila lahko med 28 in 35 milijardami dolarjev.

Kljub številnim sankcijam bo Huawei prihodnje leto predvidoma v Franciji začel graditi svojo prvo evropsko tovarno za svoje pametne naprave, ki so jo sicer napovedali že pred epidemijo covid-19. Po poročanju Reutersa francoska vlada odprtje tovarne načrtuje do leta 2025.