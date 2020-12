Hrvati še niso našli ploščadi: “Ni odplavala. Očitno je, kje je …”

Kje bi lahko bila izgubljena ploščad, je za hrvaški N1 spregovoril Želimir Šikonja, nekdanji direktor nekaterih sektorjev pri družbi Ina, ki je delal tudi na področju postavljanja platform v Jadranskem morju.

“Platforma ni nikamor odplavala. Zdi se očitno, kje je. Ne vemo sicer še natančno, kaj se je zgodilo in zakaj. Del platforme pa je očitno poškodovan in je na dnu morja blizu prvotne lokacije. Ko se bomo lahko do tja prebili, bo več znanega,” je dejal Šikonja.

500-tonska konstrukcija na enem nosilnem stebru

V severnem Jadranu je sicer 20 proizvodnih platform. Na enajstih plinskih poljih je 50 vrtin. Od 20 platform jih družbi Ina pripada 18, na dveh pa proizvaja plin s partnerjem Edisonom. Ivana D je bila manjša platforma brez ljudi, stala pa je le na enem stebru.

Večina platform pluje na vodi, ta pa je bila s pilotom pritrjena približno 100 metrov pod dnom morja in je bila nepremična. Na lokaciji ploščadi je morje sicer globoko dobrih 40 metrov. Masa celotne platforme je po Šikonjevih besedah okrog 500 ton, oprema za proizvodnjo pa je bila od 17 do 20 metrov nad gladino morja.

Onesnaženja v severnem Jadranu ni

Vremenske razmere v času, ko je ploščad izginila, niso bile skrajne. Valovi so bili visoki sedem metrov, veter pa je pihal s hitrostjo približno 70 kilometrov na uro. Kljub očitni poškodbi in potopitvi platforme pa ni prišlo do onesnaženja, saj so se pravočasno zaprli vsi varnostni ventili, sicer pa plin tudi izpari.