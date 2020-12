Hrvati sredi Jadrana izgubili plinsko ploščad

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška Ina v Jadranu pogreša eno izmed svojih ploščadi za črpanje zemeljskega plina, ki se je sredi hudega neurja odklopila od vrtine in odtavala stran.

Po nevihti in močnih vetrovih je Ina že ob koncu tedna izgubila signal s ploščadjo imenovano Ivana D. Signala z nje ni, prav tako se je ne vidi več z bližnje ploščadi Ivana A, poročajo hrvaški mediji.

Na ploščadi ni bilo ljudi, odklopila se je samodejno

Izgubljena ploščad je monopodskega tipa na enem pilotu, na kateri ni bilo posadke in je delovala samodejno. Zaradi močnih vetrov so se pravočasno aktivirali varnostni sistemi. Globinski ventili v vrtini so se zaprli, tudi tlak v plinovodu je ostal stabilen. Dogodek ni škodljivo vplival na okolje, zagotavljajo pri hrvaški družbi.

Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je pojasnilo, da bodo iskanje ploščadi začeli ob umiritvi vremenskih razmer na severnem Jadranu. Zaradi neviht in varnostnih ukrepov bi lahko imeli Hrvati moteno dobavo s plinom z morskih ploščadi, ki jih bodo po dogodkih na Ivana D skrbno spremljali.