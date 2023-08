Hrvat vodi elektrifikacijo Pepsija: povedal je več kot Tesla

Ameriški Pepsi ima floto več kot 75 tisoč vozil, v katero so kot prvi naročnik vključili tudi Tesline električne tovornjake. Kaj ti zmorejo in kakšne so prve izkušnje, predstavlja Dejan Antunović, vodja Pepsijeve elektrifikacije hrvaških korenin.

Podjetje PepsiCo je bilo prvi prejemnik za zdaj še zelo omejene proizvodnje Teslinih električnih tovornjakov. Do zdaj so prejeli 36 od sto naročenih tovornjakov, od tega jih 21 uporabljajo na svoji glavni lokaciji v Sacramentu. Večino tovornjakov uporabljajo za krajše lokalne prevoze, nekatere pa tudi za daljše poti.

Medtem ko so pri Tesli o tehničnih podatkih za tovornjak zelo skopi, podobno je navsezadnje tudi pri njihovih avtomobilih, so pri Pepsiju predstavili več podatkov in predvsem izkušenj z dozdajšnjo uporabo teh tovornjakov. Električni pogon namreč trka na vrata tudi težjih gospodarskih vozil, saj električne tovornjake že izdelujejo pri Volvu, Mercedesu, MAN in preostalih večjih proizvajalcih.

Dejan Antunović. vodja eletrifikacije pri družbi Pepsico. Foto: LinkedIn

Dejan Antunović je strokovnjak hrvaških korenin, ki pri Pepsiju vodi program elektrifikacije. Na svoji bazi v Sacramentu so postavili štiri Tesline polnilnice, vsaka med njimi ima moč do 750 kilovatov. To je dvojna moč, kot jo v avtomobilskem svetu predstavljajo danes najzmogljivejše ultra zmogljive polnilnice.

Povprečna poraba električnega tovornjaka na tej poti je 1,1 kilovatne ure (kWh) na prevožen kilometer, torej 110 kWh na sto kilometrov.

Antunović je leta 2004 diplomiral na floridski univerzi, pozneje je obiskoval tudi poslovno šolo na Harvardu na daljavo. Njegova prva zaposlitev je bila pri medijskem podjetju Lee Enteprises, ki v 26 zveznih državah ZDA izdaja več kot 70 dnevnih časopisov. Antunović je nato krajše obdobje delal pri madžarski naftni družbi MOL, Pepsiju pa se je pridružil leta 2017. Mesto vodje elektrifikacije, ki zadeva floto več kot 75 tisoč vozil, je prevzel novembra leta 2021.

Tesla za tovornjake za zdaj nudi polnilnice z močjo do 750 kilovatov. Foto: Sac Metro Air District

Posebnost Teslinega tovornjaka je tudi sedež na sredini vozniške kabine. Foto: Tesla

Polnilna moč do enega megavata

Baterija tovornjaka se lahko na taki polnilnici do 80 odstotkov napolni v 45 minutah. Tovornjak pri Tesli deluje namreč na 1000-voltni platformi, zato lahko teoretično sprejme moč do enega megavata. Za zdaj so torej polnilnice omejitveni dejavnik pri polnjenju tovornjaka. Teslini osebni avtomobili imajo za zdaj 400-voltno tehnologijo.

Pri Pepsiju 18 tovornjakov uporabljajo za dostave v radiju do sto milj oziroma dobrih 160 kilometrov. Pri tem imajo več vmesnih postankov, delo pa se opravlja v 12-urnih izmenah. Po besedah Antunovića pa bodo preostale tri tovornjake uporabili za dostave na daljših relacijah, kar pomeni od 400 do več kot 700 kilometrov.

Kakšna je povprečna poraba tovornjaka?

Povprečna poraba električnega tovornjaka na tej poti je 1,1 kilovatne ure (kWh) na prevožen kilometer, torej 110 kWh na sto kilometrov. To je za velike vlačilce zagotovo dobra poraba. Električni dostavni kombi ima sicer skoraj štirikrat nižjo porabo, osebni avtomobil pa tudi šestkrat nižjo porabo. To je podobno razmerje kot pri klasičnih dizelskih tovornjakih oziroma avtomobilih.

Antunović je opozoril tudi na zmogljivo rekuperacijo, ki z 2.151 metrov visokega prelaza Donner v pogorju Sierra Nevada omogoči povratno "energijsko nevtralno" vožnjo. Za pogon tovornjaka skrbijo trije elektromotorji, podobno kot pri različicah plaid za modela S in X. Eden od motorjev je namenjen energijsko najbolj učinkovitemu izkoristku pogona, preostala pa za pospeševanje.

Pri Tesli za tovornjak trdijo, da ima polno naložen doseg do 500 milj oziroma prek 800 kilometrov.

Koridor polnilnic za tovornjake od Teksasa do Kalifornije?

Tesla namerava podobno kot nekoč z avtomobili, kjer so si s hitrim, zanesljivim in uporabniško izjemno prijaznim polnilno mrežo zagotovili eno od ključnih prednosti pred konkurenco, zdaj ponoviti še v svetu tovornih vozil. Prvo serijo izjemno ultra hitrih polnilnic, ki bodo imele polnilno moč do 750 kilovatov, bodo postavili med jugom zvezne države Teksas in severom Kalifornije. Razdalja koridorja znaša okrog 2.500 kilometrov, kar pomeni dobro polovico poti med zahodno in vzhodno obalo ZDA.

Vložek v polnilno infrastrukturo je ocenjen na sto milijonov dolarjev, večji del sredstev pa bi lahko Tesla dobila celo iz svežnja državnih spodbud. Odločitev še ni sprejeta. Poleg lastnih priključkov se je Tesla v prijavi na razpis zavezala tudi k postavitvi priključkov za tovornjake konkurenčnih znamk.

Vsako izmed načrtovanih devetih polnilnih mest bi imelo osem Teslinih polnilnic in še štiri za druge tovornjake.