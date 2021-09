Hitri doktor in njegov nissan GT-R: nanj želi natakniti reševalne luči

Dr. Micheal Livingston je zdravnik v dveh ordinacijah, zato mora v nujnih primerih hitro priti iz ene v drugo. Ker je hitrost pomembna, uporablja svojega nissana GT-R, a zaradi hitre vožnje ogroža sebe, druge udeležence v prometu in povrhu vsega dobiva kazni za prehitro vožnjo. Avstralske oblasti je zato prosil, naj njegovemu nissanu dodelijo status reševalnega vozila. S tem bi nanj lahko dal reševalne luči in vožnjo med obema klinikama opravil varneje.

V svoji prijavi, poslani na ministrstvo za promet, je opisal tudi nedavni dogodek, ki se je k sreči končal srečno. Pred časom je namreč dobil klic o hudem bronhitisu enoletnega otroka, zato je hitro skočil v svojega GT-R in s polnim plinom odhitel proti drugi ordinaciji. Med vožnjo je storil vrsto prekrškov, navsezadnje pa ogrožal tudi svoje življenje in življenja drugih udeležencev v prometu. Na cilj je prišel pravočasno in pomagal obolelemu otroku, s to zgodbo pa je želel prikazati, kako bi podelitev statusa vozila za nujno vožnjo njegovemu nissanu pomagala pri opravljanju dela.

Na ministrstvu ta status podelijo le avtom v državni službi

Dr. Livingston se zaveda, da s hitenjem v nevarnost spravlja ne le sebe, temveč tudi druge ljudi, zato si želi na svojega nissana namestiti opozorilne svetlobne in zvočne signale. Tako bi ga drugi hitreje opazili, na nujni vožnji pa ne bi dobival kazni za prehitro vožnjo.

Na ministrstvu so ga zavrnili z obrazložitvijo, da, "moški vozniki pogosteje vozijo pri velikih hitrostih in se večkrat znajdejo v položajih z visokim tveganjem". Njegovo vlogo so zato zavrnili. Ko je zgodba postala viralna, se je oglasil tudi tiskovni predstavnik ministrstva in pojasnil, da večinoma vloge za podelitev statusa vozila za nujne vožnje podelijo le avtomobilom v državnem reševalnem omrežju. Vozniki teh vozil morajo opraviti tudi posebno šolanje, na katerem se naučijo varne vožnje med nujno vožnjo z opozorilnimi signali.