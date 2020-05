Hitra cesta med Ajdovščino in Razdrtim je zaprta

Dars bo danes in v nedeljo odstranjeval delovne zapore, ki so jih na hitri cesti med razcepom Nanos in Ajdovščino na treh ločenih odsekih postavili po prehitevalnem pasu zaradi izvajanja meritev vetra na območju poskusnih polj protivetrne zaščite. Hitra cesta bo zato zaprta, obvoz pa urejen po regionalni cesti.

Danes bo med 5. in 21. uro popolna zapora hitre ceste proti Novi Gorici med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina. Zaprt bo tudi uvoz Vipava proti Novi Gorici. V nedeljo pa bo od 5. do 21. ure popolna zapora hitre ceste proti Ljubljani med priključkom Ajdovščina in razcepom Nanos, zaprt bo tudi uvoz Vipava proti Ljubljani, poroča STA.

Na treh ločenih odsekih, vsak med njimi je bil dolg okoli enega kilometra, so bile od sredine oktobra lani postavljene delovne zapore zaradi merjenja hitrosti vetra. Promet je v tem času v obeh smereh vožnje potekal le po prehitevalnem pasu.

Najmočnejši izmerjeni sunek burje je dosegel 159 km/h

Na Darsu so za STA povedali, da je merilna oprema delovala pravilno in skladno z njihovimi zahtevami. V tem času so zabeležili več kot pet obdobij kratkotrajne močne burje, ob tem pa so 26. marca na testnem polju pri Lozicah v večernem času zabeležili najmočnejši izmerjeni sunek burje, ki je dosegel kar 159 kilometrov na uro. Pod Zemonom so namerili najmočnejši sunek že 13. decembra lani, prav tako v večernem času, burja je tu dosegla hitrost 128 kilometrov na uro.

Po zaključenem obdobju meritev bo Darsov projektant analiziral pridobljene podatke ter izdelal končno poročilo o izvedbi meritev burje in ga proti koncu letošnjega poletja posredoval Darsu. "Na podlagi končnega poročila se bomo v družbi odločili o nadaljnjih aktivnostih," so v Darsu še zapisali v odgovoru na vprašanje STA.

Ob tem pa so povedali še, da obstaja realna možnost, da ponovnih meritev v prihodnji sezoni (jesen 2020-pomlad 2021) ne bo treba izvesti.