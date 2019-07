Hiter konec? Mercedes razreda X še ni prepričal.

Mercedes-Benz je v zadnjih desetletjih izdelal mnoge odlične avtomobile in mnogi med njimi so bili zanje velika poslovna uspešnica. Med te se očitno ne bo zapisal sploh prvi premijski poltovornjak razred X, ki v praksi ni mogel skriti sorodnih vezi z nissan navaro.

Prodajno ni kos tekmecem kot sta VW amarok in ford ranger

Lani so tako v Evropi, Avstraliji in Južni Afriki prodali le 16.700 vozil razreda X. Mercedes-Benzov 'pickup' stane v Nemčiji vsaj 37 tisoč evrov (v Sloveniji), ob prihodu na trg je bil na voljo le s šibkejšim motorjem in kot tak ni bil kos vodilnim vozilom na trgu, med njimi predvsem volkswagen amaroku in fordu rangerju. Avtomobile so izdelovali v Nissanovi tovarni v Barceloni, vzporedno z navaro.

Po virih iz vrha Daimlerja bodo pri Mercedes-Benzu ukinili ta model, je poročal Autonews Europe. Poleg slabih prodajnih številk k temu vodstvo napeljujejo tudi opozorila glede padca dobička in s tem povezanih varčevanj.

V ZDA, ki je vodilni trg za poltovornjake, razreda X ne ponujajo. Onkraj luže se namreč najbolje prodajajo večje različice poltovornjakov.