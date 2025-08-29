Golf tudi z Audijevim petvaljnikom? Volkswagen je povedal svoje.

Po zadnjih Volkswagnovih testiranjih na stezi Nordschleife so se pojavile govorice, da Nemci za novo različico golfa R pripravljajo nov motor. To naj bi bil znani Audijev petvaljni motor, ki ga med drugim poznamo iz modela RS3. Čeprav je ta motor za formentorja uporabila tudi že Cupra (različica VZ5 v omejeni seriji sedem tisoč vozil), je bila to očitno prej izjema kot pravilo. Pri Volkswagnu so govorice o uporabi Audijevega motorja v golfu R že označili za neresnične in vsaj za zdaj take možnosti očitno ni.

Golf R ima trenutno dvolitrski štirivaljni turbo motor z najvišjo močjo 333 “konjev” in 400 Nm navora. Lahko leta 2027, ko bodo pri Volkswagnu praznovali 25-letnico prvega golfa R, dodajo še zmogljivejši pogon? Glede na trenutna stališča v Wolfsburgu šestvaljnik očitno ni realna možnost, ni pa seveda izključeno, da se ob pozitivnem zasuku njihovega povprečnega izpusta CO2 (ob povečani prodaji električnih vozil in priključnih hibridov) to stališče do konca desetletja tudi še spremeni.

