Golf letos še ne bo ogrožen: znane cene za ID.3

Volkswagen je že na lanskem avtomobilskem salonu v Frankfurtu razkril svoj prvi namenski električni avtomobil ID.3. Zaradi težav s programsko opremo se je dobava teh vozil kar pošteno zavlekla in prednaročniki ga bodo v Sloveniji dobili predvidoma septembra. Letos bi radi v konkretna naročila pretvorili vsaj 270 prednaročil, kolikor so jih pri Volkswagnu za letos namenili Sloveniji.

Končno znane uradne cene

Vsi kupci, ki še niso rezervirali svojega ID.3, ga od sedaj lahko uradno naročijo tudi sami. Cene se za model s posebnim paketom Velik virtualni projicirni zaslon bo na voljo šele ob koncu leta, Volkswagen pa ga bo kupcem omogočil na daljavo. Foto: Volkswagen 1st edition začnejo pri 33.750 evrih z že upoštevano eko subvencijo. Z nadgradnjo paketa v 1st edition plus se cena dvigne na 39 tisoč evrov, z izbiro popolno opremljenega avta, ki ga prinaša paket 1st edition max, pa se cena dvigne na 45 tisoč evrov.

Pri uvozniku tistim najbolj zagretim kupcem ponujajo dobavo vozila v mesecu septembru - približno tri mesece pred širšo uvedbo na trg. A bo imel ta avtomobil izklopljeni dve pomembni funkciji, povezljivostno rešitev app connect in napredni projicirni zaslon z razširjenim prikazom na vetrobranskem steklu. V paketu dobrodošlice pa kupce med drugim čakata polnilna kartica We Charge z enoletnim brezplačnim polnjenjem do dva tisoč kilovatnih ur oziroma do 600 evrov in bon v višini tisoč evrov za nakup in postavitev polnilne postaje iz znamkinega programa Moon.

Najbolj neučakanim kupcem so sprva na voljo trije dobro založeni paketi 1st edition. Foto: Gregor Pavšič

Kdaj prihaja cenejša različica?

V letošnjem letu bodo različice in kvote avtov močno omejene. Prihodnje leto bodo kvote za ID.3 že večje, a trgovci so pri napovedih prodaje za zdaj še nekoliko previdni. Če bo letos Volkswagnu uspelo Slovencem prodati od 700 do 800 električnih avtomobilov, bi lahko prihodnje leto presegli mejo tisoč vozil.

Letos priljubljenega e-golfa v ponudbi sicer ne bo več, a le malenkostno dražji osnovni ID.3 bo nudil približno dodatnih sto kilometrov dosega. Imel bo baterijo s kapaciteto 45 kilovatnih ur (kWh), moč motorja 93 kilovatov in doseg po WLTP do 330 kilometrov.