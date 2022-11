Free2move – svet nove mobilnosti

Oglasno sporočilo

V Slovenijo je prišla nova platforma mobilnosti Free2move , ki ponuja edinstven nabor storitev mobilnosti in je namenjena tako zasebnih kot poslovnim uporabnikom. Mobilna aplikacija in spletna platforma Free2move omogočata uporabnikom, da na enem mestu dostopajo do storitev najema vozil, souporabe vozil, storitev prevoza, vozil na zahtevo, rezervacij parkirnih mest, upravljanje električnih polnilnih postaj, upravljanja in souporabe voznega parka za poslovne namene ter svetovanje na področju e-mobilnosti.

V Sloveniji je trenutno na voljo kratkoročni najem za en dan do največ enega meseca, v prihodnje pa se bo Free2move širil tudi na druge storitve mobilnosti, ki jih ponuja.

Free2move v Sloveniji deluje pod okriljem skupine Emil Frey, ki trenutno omogoča dostop do avtomobilskih znamk Alfa Romeo, Abarth, Citroën, DS, Fiat, Fiat Professional, Honda, Jeep, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Peugeot in Smart. Trenutno je v voznem parku Free2move na voljo 120 vozil na 14 agentskih mestih.

Do konca leta 2023 bo v voznem parku na voljo več kot 500 vozil na 50 agentskih mestih po Sloveniji.

Tako kot se spreminja avtomobilska industrija, se spreminjajo tudi navade ljudi. Free2move deluje kot središče mobilnosti, ki se s svojo ponudbo prilagaja različnim potrebam svojih uporabnikov. Zagotavlja dostopne in inovativne storitve, ki so namenjene izboljšanju vsakodnevnega življenja. Poenostavlja mobilnost v najširšem pomenu besede in na enem mestu združuje različne storitve.

Free2move omogoča enostaven dostop do vozila, saj so prek mobilne aplikacije ali spletne platforme storitve na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu in so stoodstotno digitalne.

Free2move je danes vsekakor najlažja in najhitrejša pot do avtomobila, ki omogoča, da si lahko v kateremkoli trenutku uporabnik izberete avto, ki ustreza njegovim potrebam, pa naj bo to vožnja po mestu ali pa izlet, dopust in podobno.

Mobilna aplikacija in spletna platforma Free2move v nekaj enostavnih korakih omogočata rezervacijo vozila ter dostop do drugih storitev, ki jih bo v prihodnosti omogočal Free2move.

Proces rezervacije in uporabe tako mobilne aplikacije kot spletne platforme je hiter in enostaven, uporabnikom pa so na voljo izključno nova in redno vzdrževana vozila, ki jih lahko izberejo v nekaj enostavnih korakih. Po uspešno opravljeni prijavi si izberejo lokacijo, čas najema in vozilo. Rezervacijo pa lahko opravijo tudi fizično pri agentu Free2move.

Danes je Free2move prisoten v 170 državah in ima več kot 1,2 milijona aktivnih uporabnikov, 400 tisoč vozil za najem, 500 tisoč parkirnih mest, 195 tisoč polnilnih mest in 600 tisoč poslovnih pogodb. Ponuja inovativno priložnost, da si uporabniki zagotovijo avtomobil po drugačni poti kot drugi, predvsem pa hitro in enostavno prek mobilne aplikacije ali spletne platforme.

