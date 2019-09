Francfort ali Frankfurt? Francoska vasica dobila svoj "šov".

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot smo v tem tednu že poročali, je bil prav Nissan z novo generacijo juka med najbolj pogrešanimi proizvajalci v Frankfurtu. Novi juke bo ena ključnih novosti letošnje jeseni, a njeno premiero bodo izpeljali izven salona.

Francoski Frankfurt z novim jukom

Ob začetku bienalnega avtomobilskega šova v Frankfurtu so pri Nissanu našli majhno francosko vasico Francfort. Tam so organizirali svoj namišljeni salon »Francfort Show 2019« in tako izkoristili podobnost imena francoske vasice z nemškim mestom.

Na Facebooku so pripravili dogodek in nanj povabili lastnike obstoječih jukov. Prvim 150 gostom s temi vozili so obljubili darila, a po poročanju francoskih medijev jih je prišlo le 23.

Foto: Nissan