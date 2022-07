Fordova ikona prihaja v Evropo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ford je potrdil, da bodo proti koncu prihodnjega leta v Evropo, v močno omejenih številkah pripeljali svoj priljubljeni bronco. Ta legendarni SUV je Ford obudil po 24 letih , ki velja za eno najbolj brezkompromisnih terenskih vozil v svojem razredu. Za zdaj še ni potrjeno ali bo bronco zapeljal v Slovenijo, kot so nam sporočili pri uvozniku pričakujejo vsaj nekaj avtov, ki jih bo mogoče kupiti pri nas.

Kaj so pri Fordu mislili z omejenim številom v določenih državah še ne vemo. Potrdili so le, da bodo nekatere evropske države dobile več avtov, v nekaterih pa ga sploh ne bo na voljo. Najverjetneje pa bodo glede na povpraševanje Evropejcev k nam prišlo premalo avtov za vse zainteresirane kupce.

Na voljo le daljša izvedenka

Pri Fordu so glede prihoda bronca še precej skrivnostni. Razen potrditve, da bo prišel enkrat proti koncu prihodnjega leta so potrdili le še to, da bo na voljo izključno s štirimi vrati. Najverjetneje bo šlo za dobro opremljene izvedenke, vsak kupec pa bo imel tudi pri nas možnost izbrati še posebne terenske dodatke, ki ga bodo pripravili za ekstremne terenske podvige. Kakšne opcije bodo pri motorni paleti še ni znano. Za zdaj se najglasneje omenja 2,3-litrski štirivaljni bencinski motor z 202 kilovatoma.

V Evropi bo na voljo le različica s štirimi vrati. Foto: Ford