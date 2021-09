Fordov odhod iz Indije spremljajo protesti #foto

V mestu Sanand v pokrajini Gudžarat v zahodnem delu Indije v Fordovi tovarni izdelujejo motorje, a zaradi umirjanja prodaje novih avtomobilov Ford ne potrebuje več dodatnih kapacitet za izdelavo motorjev in drugih komponent. Številni proizvajalci so se odločili za gradnjo dodatnih tovarn v Indiji, potem ko je povpraševanje po novih avtomobilih v zadnjem desetletju sunkovito poskočilo.

Ford je prvo tovarno v Indiji odprl leta 1990

Ford namerava tovarno zapreti do konca letošnjega leta, zaposleni v Fordovih modrih opravah pa so vodilne in lokalno vlado začeli Foto: Reuters opozarjati na gospodarske posledice, ki jih bo ta poteza povzročila celotni pokrajini. "Po sedmih letih dela v tovarni so mi kar naenkrat rekli, da ne bom imel več službe. Kaj je zdaj moja prihodnost? Naša zahteva podjetju in vladi je, da ne smejo zapreti tovarne. Če bodo tovarno vseeno zaprli, je naša želja, da bi v novi tovarni, ki bo nastala na tem mestu, prioritetno dobili službo za enako plačo," je novinarjem povedal Anil Singh Jhala, eden izmed zaposlenih v tovarni.

V zadnjih desetletjih so na krilih visokega povpraševanja po novih avtomobilih proizvajalci zgradili veliko tovarn. V zadnjih letih so zaradi stagnacije prodaje številni zaprli svoje proizvodne obrate, med njimi namerava to storiti tudi Ford. Svojo prvo tovarno so v Indiji sicer odprli leta 1990, zdaj pa bodo povsem prenehali izdelovati avtomobile v Indiji. S tem bodo izgubili dve milijardi dolarjev (1,7 milijarde evrov), a kot pravijo, za prihodnost ekonomske računice ni.

Službo bo izgubilo 1.200 delavcev

Kot je povedal tiskovni predstavnik, bo delo v tovarni izgubilo 1.200 delavcev. "Sodelovali bomo s sindikati in drugimi delničarji pri ukrepih, ki bodo pomagali uravnotežiti vpliv in poskrbeti za tiste, ki jih je prestrukturiranje neposredno prizadelo," je med drugim še povedal tiskovni predstavnik.

Odhod številnih avtomobilskih proizvajalcev je povečal število nezaposlenosti in še povečal krizo v državi. Narendra Modi, predsednik vlade, ki je na oblast prišel leta 2014, je ob izvolitvi obljubljal dodatna delovna mesta, zdaj pa se je število nezaposlenih v državi močno povečalo.

Foto: Reuters