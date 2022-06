Ford s pomembno novico glede novega mustanga

Ford namerava novega mustanga izdelovati v tovarni Flat Rock, rangerja v zvezni državi Michigan in kot že omenjeno električno lahko gospodarsko vozilo v Ohiu. V prvi dve tovarni bodo vložili dve milijardi dolarjev (1,87 milijarde evrov), s tem pa bodo ustvarili tudi novih 3.200 delovnih mest. Sredstva bodo namenili tudi tovarni, kjer izdelujejo električni poltovornjak F-150 lightning. Z nadgradnjo proizvodnega procesa se bo povečala letna kapaciteta tovarne na 150 tisoč izdelanih avtomobilov.

Novi mustang tudi z ročnim menjalnikom

Pri Fordu so sočasno z novico, da bodo v svoje tovarne vložili milijarde dolarjev uradno oznanili prihod sedme generacije mustanga. A so poskrbeli za manjši bonbonček, ko so v črko O narisali prestavno ročico ročnega menjalnika. To pomeni, da bodo ljubitelji te ameriške klasike lahko še vedno izbirali med ročnim ali samodejnim menjalnikom.

Novico o ročnem menjalniku je sicer pred pol leta potrdil tudi Ali Jammoul, programski direktor vozil na oddelku Ford Performance, a po drugi strani je s svojo izjavo vnesel nekaj dvoma: "Lahko vam povem, da bo ročni menjalnik ostal. Toda jasno je, da bo več elektrifikacije in ročnega menjalnika ne bo več tukaj v prihodnosti."

Kdaj bo nared novi mustang?

Za zdaj krožijo le govorice, da bo Ford novega mustanga predstavil aprila prihodnje leto in proti koncu prihodnjega leta pričel s prodajo. Za zdaj pri Fordu teh govoric še niso potrdili, prav tako še ni jasno, kateri motorji ga bodo poganjali. Najverjetneje bosta ostali prilagojeni obstoječi opciji, veliko pa se govori tudi o hibridnem pogonu, ki bo na voljo kasneje.

